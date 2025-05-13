Üç Ayrı Noktada Yangın: Evler Zarar Gördü

Girne, Lefkoşa ve Yılmazköy’de çıkan üç ayrı yangın paniğe neden oldu; yangınlarda maddi hasar meydana geldi.

12 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde Girne, Lefkoşa ve Yılmazköy’de çıkan üç ayrı yangında, evlerde ciddi maddi hasar meydana geldi.

İlk yangın, 12 Mayıs’ta saat 11.00 sıralarında Girne’de bir apartman dairesinin mutfağında çıktı. Gaz ocağında unutulan yemek yağının alev alması ve ev sakinlerinin su ile müdahalesi sonucu yangın büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üç mutfak dolabı kapağı, mikser ve su ısıtıcısı zarar gördü; mutfak duvarları ise dumandan is tuttu.

İkinci yangın ise aynı gün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da Erdoğan Sonsal Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Çalışır vaziyette yatak üzerinde unutulan fön makinesinin şilteyi tutuşturması sonucu çıkan yangında, fön makinesi, yatak ve şilte, elbise dolabı ve kıyafetler zarar gördü; yatak odasının duvarları is içinde kaldı.

Üçüncü yangın, 13 Mayıs saat 01.45’te Yılmazköy’de bir lojmanda çıktı. Muhtemelen çalışır durumdaki uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, evdeki beyaz eşyalar, mobilyalar, mutfak dolapları, evin giriş kapısı ve çatıdaki 10 adet sandviç panel yandı. Ayrıca evin tüm eşyaları dumandan zarar gördü.

Her üç yangınla ilgili soruşturma devam ediyor