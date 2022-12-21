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Uganda Devlet Başkanı: Ebola Salgını Bitti

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Uganda Devlet Başkanı: Ebola Salgını Bitti
Uganda Devlet Başkanı: Ebola Salgını Bitti

Museveni, halka sesleniş konuşmasında, ülkede artık Ebola salgınının kalmadığını vurguladı, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti, salgında olağanüstü çaba gösterenlerin madalyayla ödüllendirileceğini dile getirdi.


Uganda hükümeti, Ebola virüsünün yayılmaya başladığı Mubende ve Kassanda bölgelerine uygulanan karantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını 18 Aralık’ta kaldırmıştı.


Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Yambuku kentinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.


Ebola, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017’de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

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