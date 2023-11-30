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Ukrayna: Rusya, bu gece Ukrayna'ya 8 S-300 füzesi ve 20 İHA ile saldırı düzenledi

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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun gece saatlerinde gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırısını duyurarak, 20 "Şahed" İHA'nın kullanıldığını, yapılan mücadelede 14 İHA'nın imha edildiğini bildirdi
Ukrayna: Rusya, bu gece Ukrayna'ya 8 S-300 füzesi ve 20 İHA ile saldırı düzenledi

Açıklamada, Rusya'nın 8 S-300 füzesiyle Donetsk bölgesine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece S-300 füzeleriyle Donetsk bölgesinin Pokrovsk, Novogrodivka ve Mirnograd şehirlerine yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Pokrovsk’a düzenlenen saldırıda bir apartman, 9 ev, polis karakolu, araçlar ve garajların hasar gördüğünü ifade eden Klimenko, evlerinin bahçesine füze düşen ailenin 6 aylık bebekleriyle enkaz altında kaldığını aktardı.

Klimenko, polisin, sağlık görevlilerinin kurtarma anının görüntüsünü paylaştığı bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Rusya'nın Novogradivka’ya düzenlediği saldırıda da füzenin apartmana isabet etmesi sonucu 13 yaşında çocuğun yaralandığına dikkati çeken Klimenko, enkaz altında biri çocuk 5 kişinin olabileceği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Klimenko, Rus birliklerinin 2 S-300 füzesiyle Mirnograd şehrindeki polis karakolunu vurduğunu, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Klimenko, söz konusu 3 şehre yapılan saldırılarda 4’ü çocuk en az 10 kişinin yaralandığını belirtti.

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