Ulaştırma Bakanlığı: Gündemimizde trafiğin yönünün değiştirilmesi yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere yönelik yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili son günlerde bazı basın yayın organlarında yanıltıcı bilgi ve açıklamalar yer almıştır. Bunlardan biri tanesi, Bakanımız Erhan Arıklı’nın danışmanı olduğu iddia edilen bir şahsın, "sol direksiyonlu araçların ithaline izin verileceği ve trafiğin yönünün değiştirilip soldan akacağı" şeklinde yaptığı açıklamalardır. Yıllar önce sol direksiyon tartışması yapıldığı günlerde ilgili şahsın yapmış olduğu bu ifadeler maalesef sanki bugün yapılmış gibi servis edilmektedir” denildi.

Açıklamada, “Bakanlığımızın sol direksiyonlu araç ithaline izin verilmesi veya trafiğin yönünün değiştirilmesi gibi bir gündemi bulunmamaktadır. Bu yönde ısrarla yapılan yayınlar yanıltıcıdır ve itibar edilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.

“TEL-SEN'İN AÇIKLAMALARINA ANLAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Tel-Sen’in fiber-optik altyapıya ilişkin yürütülen süreçle ilgili açıklamasına da dikkat çekildi ve şöyle devam edildi:

“Diğer bir konu ise Tel-Sen’in fiber-optik altyapıya ilişkin yürütülen süreçle ilgili açıklamasıdır. Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında imzalanan uluslararası antlaşma ile ülkemizin fiber-optik altyapı ağının yapımı Türk Telekom’a devredilmiştir. Türk Telekom’un ülkemize yapacağı yatırım öncesinde fizibilite dahil gerekli gördüğü çalışmaları yapması sürecin doğal bir parçasıdır. Türk Telekom, halihazırda KKTC ile dış dünya arasındaki iletişimi sağlayan iki ana fiber-optik hattın sahibi ve işletmeci firmasıdır.  Geçmişte de birçok kez ifade edildiği üzere, fiber-optik altyapı kamu malı olmaya devam edecektir.

Uygulanacak projenin taslak sözleşme çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak taslak, Tel-Sen ve ilgili tüm kesimlerle paylaşılacaktır. Telekomünikasyon Dairesi'nin çalışanları bu sürecin bir parçasıdır ve teknik konularda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları talep edilecektir. 

Tüm bu hususlar müsteşarımız tarafından, sendika başkan ve yönetim kurulu üyelerine geçtiğimiz hafta yapılan uzun soluklu bir toplantıda aktarılmış ve toplantı sonunda sürecin ilerleyişinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Oldukça olumlu bir havada geçen verimli bir toplantının ardından Tel-Sen'in bugün basına yansıyan açıklamalarına anlam vermek mümkün değildir.”

