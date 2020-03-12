Ülke ülke koronavirüs salgınında son durum | Çin: Pik noktası geçti

120'den fazla ülkeye yayıyan koronavirüs salgını sanat ve spor dünyasını da etkisi altına aldı. Aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın test sonuçları pozitif çıkarken, bir basketbolcuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle NBA maçları süresiz askıya alındı. Küba'da ilk vaka görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayıyan koronavirüs Amerika'da da etkisini sürdürüyor.

12:20 - ÇİN’DEN AÇIKLAMA: PİK NOKTASINI GERİDE BIRAKTI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Mi Feng düzenlediği basın toplantısında Çin'deki koronavirüs salgınının 'pik noktasını' geçtiğini ve azalmaya başladığını söyledi.

Mi'nin bu sözleri Çin'in koronavirüse karşı zafer ilan olarak yorumlandı.

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklamada Çin'in 'koronavirüs danışmanı' Zhong Nanshan'dan geldi. Zhong, iyileşen hastalarda enfeksiyonun tekrarlama oranının düşük olduğunu söyledi ve küresel salgının Haziran ayında tamamen bitmesini beklediklerini açıkladı.

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Virüs, sanat ve spor dünyasını da etkisi altına aldı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısının 503'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5'e yükseldiğini duyurdu.

Bulgaristan'daki vaka sayısı 7'ye yükselirken, 62 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle ülkede ilk kez can kaybı yaşandığını belirtirken, kadının 74 yaşındaki eşinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

Bu sabah ilk ölüm vakasının yaşandığı Belçika'da yaşları 74 ve 86 olan iki kişi daha yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İsveç Halk Dairesi, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 486'ta çıktığını ve ilk kez bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 49'a yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 100'ün üzerine çıktı.

Vaka sayıları ayrıca, İngiltere'de 456'ya, Danimarka'da 340'a, Yunanistan'da 99'a, Çekya'da 75'e, Portekiz'de 59'a, Slovenya'da 57'ye, Romanya'da 37'ye, Polonya'da 27'ye ve Malta'da 6'ya yükseldi.

KÜBA’DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TOM HANKS VE RİTA WİLSON'IN SONUÇLARI POZİTİF

63 yaşındaki Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti.

Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti.

Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.