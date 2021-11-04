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Uluslararası Af Örgütü'nün gündeminde Newcastle United!

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Uluslararası Af Örgütü, Newcastle United'ın Suudi Arabistan devleti destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmasından kaynaklı çekincelerini dile getirmek için Premier Lig yönetimiyle toplantı yapacak.
Uluslararası Af Örgütü'nün gündeminde Newcastle United!

Af Örgütü, Suudi Arabistan'ı insan hakları konusunda "korkunç" bir sicile sahip olarak tanımlıyor ve mevcut mülkiyet kurallarının yetersiz olduğuna inanıyor. Premier Lig yönetimi ise, kulübün beşte dördüne sahip olan Kamu Yatırım Fonu'ndan Suudi Arabistan devletinin sorumlu olmadığına dair 'yasal olarak bağlayıcı güvenceler' olduğunu iddia ediyor.

Uluslararası Af Örgütü CEO'su Sacha Deshmukh, "Premier Lig'in, toplantı teklifini kabul etmesini, futbol kurallarının önemli ölçüde güçlendirilmesine yol açacağını umduğumuz bir sürecin düzeltilmesi için başlangıç ​​noktası olarak görüyoruz” dedi.

Af Örgütü İngiltere Premier Lig yönetimiyle yapacağı görüşmede, İngiltere Premier Lig'de bir kişinin kulüp sahibi olması ya da yönetmesi için yapılan denetimlerde, kişinin cinsel suçtan sabıkası olup olmadığının incelendiği ancak işkence, kölelik, insan ticareti ve savaş suçlarına dair maddelerin olmadığını ve lig yönetiminin bu yönde bir inceleme yapmasını isteyeceklerini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan hükumetini insan hakları ihlallerinden ve Yemen iç savaşından sorumlu tutuyor.

 

T24

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