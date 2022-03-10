Ünlü isimlerden açık mektup: Rusya’ya karşı 10 adım savaşı bitirebilir

Hollywood yıldızı Sean Penn, ünlü yazar Salman Rüşdi, ünlü İngiliz şarkıcı Sting ve Fransız felsefeci Bernard-Henri Levy tarafından Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı kaleme alınan açık mektup, İngiliz Telegraph gazetesinde yayınlandı.

Hollywood yıldızı Sean Penn, ünlü yazar Salman Rüşdi, ünlü İngiliz şarkıcı Sting ve Fransız felsefeci Bernard-Henri Levy tarafından Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı kaleme alınan açık mektup, İngiliz Telegraph gazetesinde yayınlandı.

“Dünyanın kaderi Kiev'de şekilleniyor” sözleriyle başlayan mektupta, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'in direniş ruhu, kahramanlığı ve demokratik değerlere bağlılığıyla herkesin gözünde hayranlık uyandırdığı belirtildi. ABD ve Avrupa'nın siyasi ve ahlaki açıdan Ukrayna liderini destekleme sorumluğu bulunduğunu ifade eden dört ünlü isim, “işgalci Rus güçlerinin sivillere uyguladığı şiddetten büyük öfke duyduklarını” yazdı.

Ukraynalıların sadece ülkelerini değil özgürlüğü de savundukları kaydedilen mektupta, “Özgür dünya için savaşıyorlar. Bizim için cephenin ön safındalar” ifadeleri yer aldı.

RUSYA’YA KARŞI 10 ÖNERİ

Rusya'ya karşı yaptırımların ötesinde adımlar atılması gerektiğini belirten dört imzacı, Rus işgaline karşı Batı'nın atması gereken 10 adımı şöyle sıraladı:

1. Uluslararası mahkemeler, Putin’in Ukrayna’daki savaş suçlarına karşı dava açılmasına izin veren tüm olası prosedürleri incelemelidir.

2. Ukrayna’ya acil askeri yardım sağlayan ülkeler, bu ekipmanın mevcut taktik durum için yararlı olmasını sağlamalıdır. Hafif tanksavar ve uçaksavar silahlar hızlıca konuşlandırılabilir.

3. Rus seçkinlerinin yolsuzlukla elde edilmiş mülklerine ilişkin banka verileri ve Batı istihbaratı, Rus kamuoyuna ifşa edilmelidir.

4. Rus havayollarına ek olarak tüm Rus kargo nakliye şirketlerinin Avrupa ve Amerika limanlarına erişimi bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmalıdır.

5. Avrupa ve Amerikan şirketleri, ne şekilde olursa olsun Rusya’daki ve Rusya’yla tüm ticari faaliyetlerini dondurmalıdır.

6. Büyük sosyal ağlar, Rus hükümetinin ve bağlı kuruluşlarının, vekillerinin ve lobicilerinin propagandalarını yaymalarını sağlayan tüm hesapları engellemeli ve yasaklamalıdır.

7. Microsoft Rusya’daki hizmetlerine ve sistemlerine erişimi tamamen engellemeli, Batılı bulut şirketleri bir sonraki duyuruya kadar Rusya’da erişilemez hale getirilmelidir.

8. Kişisel yaptırımlar katı bir şekilde Rus politikacılarla oligarkların yanı sıra bu katliamda sorumluluğu paylaşan üst düzey askeri liderlere ve idari seçkinlere de uygulanmalıdır.

9. Rus yetkililerin her türlü yabancı para hesapları derhal dondurulmalıdır.

10. Rus petrolünün ithalatı tüm Avrupa’da askıya alınmalıdır ve Avrupa, gaz arzını gecikmeden ve kalıcı olarak çeşitlendirmek için çalışmalıdır.

Dört ünlü isim, bu yaptırımların kararlılıkla uygulanması halinde savaşın sona erebileceği savundu.

Açık mektupta, Ukraynalı gönüllülere bağış ve Rusya'da savaş karşıtlarına destek çağrısı da yer aldı.