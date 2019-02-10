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Ünlü Rap'çi konserine giderken hayatını kaybetti

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28 yaşındaki İngiliz rap şarkıcısı Cadet, Keele üniversitesine konser vermek için gittiği sırada içinde bulunduğu taksi ile bir aracın çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
Ünlü Rap'çi konserine giderken hayatını kaybetti

28 yaşındaki İngiliz rap sanatçısı Cadet, bu sabah Keele üniversitesine konser vermek için gittiği sırada içinde bulunduğu taksinin toyota marka bir pikap ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri, Cadet'in öldüğünü söylediler. Cadet'in içinde bulunduğu taksi ve kazaya karışan pikabın sürücüsü ve aynı pikapta bulunan üç yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Cadet'in ailesi instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Cadet olarak bilinen oğlumuz Blaine Cameron Johnson bu sabah geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti." dedi. Cadet'in hayranları ve sanatçı arkadaşları sosyal medya hesaplarından Cadet'in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

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