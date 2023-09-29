Üstel, bölge ziyaretlerini sürdürecek, gençlerle buluşacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in bölge ziyaretlerini bu hafta sonu da sürdüreceği bildirildi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Üstel, ziyaretleri sırasında bölge halkına hitap edecek, gençlerle bir araya gelecek.

UBP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla, yarın saat 10.00’da Dikmen, Taşkent ve Güngör halkıyla UBP Dikmen Lokali’nde buluşacak Üstel ziyaretlerine, saat 11.30’da Boğazköy-Ağırdağ-Pınarbaşı-Dağyolu-Şirinevler-Göçeri-Akçiçek halkı ile Boğaz’da “Çörecik” adlı işletmede bir araya gelecek.

Öte yandan, Üstel, saat 13.30’da Lefke, Güzelyurt, Girne İlçe Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulları ile bu bölgelerden Parti Meclisi üyesi gençler ve örgütlerin gençlik kolları üyeleriyle de bir araya gelecek.