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Üstel, Şuşa’da konuştu: KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın

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Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen konferansta Türk dünyasına “KKTC’ye sahip çıkın, KKTC’yi tanıyın” çağrısı yaptı. “Bu sadece diplomatik değil, tarihi bir adalet meselesidir” dedi.
Üstel, Şuşa’da konuştu: KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yaptığı konuşmada, KKTC'ye sahip çıkılması ve tanınması çağrısında bulundu.

Üstel, “KKTC'nin tanınması yalnızca diplomatik bir mesele değildir, tarihi bir adaletin yerine gelmesidir.” ifadelerini kullandı.

Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla "Yeni Dünya Düzeni: Jeopolitik Yönler ve Küresel Zorluklar" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen konferansa, ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra KKTC, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan'dan yetkililer ve uzmanlar katıldı.

Etkinlikte Başbakan Ünal Üstel, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç, Türkiye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Aktam Haitov, Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Ata Serdarov ile Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Daulet Keribek de yer aldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Daire Başkanı Adalet Veliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konferans katılımcılarına hitaben gönderdiği mesajı okudu.

ÜSTEL: KKTC'YE SAHİP ÇIKIN, KKTC'Yİ TANIYIN

Başbakan Üstel, burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "KKTC, Doğu Akdeniz'de, Türk dünyasının denize açılan kapısıdır." dedi.

Üstel, bölgesel dayanışmanın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla da derinleştirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatı ile her alanda entegrasyonu artırmak istediklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerde (BM) üst üste üç kez "KKTC'yi tanıyın" çağrısı yaptığını hatırlatan Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de KKTC'nin tanınması gerektiğini açıkça vurguladığını hatırlattı.

Başbakan Üstel, "Bu noktada çağrımız tüm Türk dünyasınadır. Biz bir arada olursak, kimse bize boyun eğdiremez. Bir arada durun ve KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın. Çünkü KKTC'nin tanınması yalnızca diplomatik bir mesele değildir. Bu, tarihi bir adaletin yerine gelmesidir. Bu, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmasıdır. Bu, Türk dünyasının tarihi bir sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

ŞUŞA BEYANNAMESİ YENİ DÜNYA DÜZENİ SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR ADIMDIR

YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov ise, "Şuşa Beyannamesi yalnızca iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklıktan ittifakın zirvesine yükselmesinin bir göstergesi değil, aynı zamanda Güney Kafkasya bölgesinde ve daha geniş coğrafyada, güncel tehdit ve meydan okumaların zemininde yeni bir dünya düzeninin şekillendiği tarihi bir aşamada, kalıcı istikrar, güvenlik ve çok yönlü işbirliği için elverişli bir temelin yaratılması yolunda atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

"ORTAK TARİH, DİL, DİN VE KÖKEN BİZİ YAKINLAŞTIRIYOR"

Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Serdarov da konuşmasında, kardeş Azerbaycan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimini büyük gururla izlediklerini ifade etti.

Serdarov, "Ortak tarih, dil, din ve etnik köken bizi yakınlaştırıyor." diyerek partisinin Türkmenistan'da demokratik süreçlerin güçlendirilmesi, seçim sisteminin geliştirilmesi ve halkla devlet arasındaki güven ilişkisinin derinleştirilmesinde aktif rol üstlendiğini söyledi.

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