  • BIST 1.516
  • Altın 425,550
  • Dolar 7,1622
  • Euro 8,6223
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Uyuşturucu satışından 15.000 Euro almış!

» »
 Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Orçun Gülseren dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu satışından 15.000 Euro almış!

 Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Orçun Gülseren dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’da zanlı Orçun Gülseren’in ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 300 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet 5 TL’lik banknot, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet telefon kartı ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca zanlının tasarrufunda 19515 Euro, 800 sterlin, 33500 TL nakit paranın bulunduğunu ve izahat istendiğinde 14560 Euro parayı Ocak 2021 ayı içerisinde uyuşturucu satışından elde ettiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Diğer paraların ise annesine ait olduğu iddiasında bulunduğunu aktaran polis söz konusu paralarında emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıdan uyuşturucu ile ilgili izahat istendiğinde ise söz konusu uyuşturucu maddeleri Ocak ayı içerisinde 1000 Euro karşılığında 54 gram hintkeneviri ve yarım gram kokain olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca ele geçirilen paralarla ilgili de soruşturma yapılacağını belirterek zanlının uyustrucu maddeyi kimden aldığı ve kimlere verdiğinin de araştırıldığını belirterek soruşturma maksatlı 8gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

mahkeme---uyusturucu-(1).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurttan buzdolabı çaldı!02 Şubat 2021 Salı 12:34
  • Pilli: Kapanma süresi uzayacak!02 Şubat 2021 Salı 12:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul edecek02 Şubat 2021 Salı 12:10
  • Son Dakika: Kriz masası toplantısı yarına ertelendi!02 Şubat 2021 Salı 11:49
  • Çağlar:''Temaslıyız dedik otelde yer yok dediler Test yaptırmak istedik izin vermediler''02 Şubat 2021 Salı 11:48
  • Harmancı Yasaklara Uymayanlara Sitem Etti02 Şubat 2021 Salı 11:29
  • Güngördü:''Polis ve sağlık çalışanı dışında geçişler yasaklanmalı''02 Şubat 2021 Salı 11:21
  • Yeme OKKALI zama tepki! Naimoğulları'ndan "Binboğa'dan yem almayın" çağrısı...02 Şubat 2021 Salı 11:13
  • KSP krizden sermayedarları sorumlu tuttu02 Şubat 2021 Salı 11:09
  • Son 1 haftada korkutan tablo!02 Şubat 2021 Salı 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti