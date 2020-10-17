Uyuşturucu zanlıları hakkında karar!

Lefkoşa’da meydana gelen hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Zaid Mohammad Jasım ve Ammer Raghad Alhamed Alhussaın dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa’da meydana gelen hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Zaid Mohammad Jasım ve Ammer Raghad Alhamed Alhussaın dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, Zaid Mohammad Jasım ve Ammer Raghad Alhamed Alhussaın’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 17.10.2020 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Güzelyurt’ta polis tarafından yapılan devriye sırasında, yol kenarında park halinde bulunan, Zaid Mohammad Jasım’nin kullanımda olan ve araçta yolcu olarak bulunan Ammer Raghad Alhamed Alhussaın’in üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet sigara izmariti bulunduğunu anlattı. Polis, zanlı 1’in itiraf içerikli bir beyanda bulunup, konu maddeyi 15 Ekim’de Girne’de aranan bir şahıstan aldığını söylediğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyip, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi