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Uyuşturucu zanlılarına tutuksuz yargılama

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Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme vetasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Fethat dünmahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlılarına tutuksuz yargılama

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve
tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Fethat dün
mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe
ve zanlı 2 Gürsel Fethat’ın, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu
suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Gürsel Fethat’ın Hamitköy’de bir parkta
uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 Denis
Kıplagat Sawe’in geldiğini ve zanlı Gürsel Fethat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında
para verdiğinin görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 454
miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti. Polis,
zanlı 2 Gürsel Fethat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı
olduğuna inanılan hassas terazi, 109 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 gram 739
miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, 18 gram 490 miligram ağırlığında
sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ve zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin
bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların
mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 2’nin 45 günü aşmamak
üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 1’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak,
haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC
vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile
tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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