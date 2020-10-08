Uyuşturucu zanlılarına tutuksuz yargılama

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme vetasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Fethat dünmahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve

tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Fethat dün

mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe

ve zanlı 2 Gürsel Fethat’ın, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu

suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Gürsel Fethat’ın Hamitköy’de bir parkta

uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 Denis

Kıplagat Sawe’in geldiğini ve zanlı Gürsel Fethat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında

para verdiğinin görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 454

miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti. Polis,

zanlı 2 Gürsel Fethat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı

olduğuna inanılan hassas terazi, 109 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 gram 739

miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, 18 gram 490 miligram ağırlığında

sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ve zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin

bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların

mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 2’nin 45 günü aşmamak

üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 1’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak,

haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC

vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile

tutuksuz yargılanmasına emir verdi.