  • BIST 1.392,640
  • Altın 499,02
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Uzaya Önce Kim Gidecek Rekabeti: Brunson, Bezos'un Önüne Tarih Verdi

»
Dünyaca ünlü iki iş insanı Jeff Bezos ve Richard Branson arasındaki rekabet sınırları zorluyor ve uzaya taşınıyor.
Uzaya Önce Kim Gidecek Rekabeti: Brunson, Bezos'un Önüne Tarih Verdi

Dünyaca ünlü iki iş insanı Jeff Bezos ve Richard Branson arasındaki rekabet sınırları zorluyor ve uzaya taşınıyor. İki iş insanı bu ay içinde art arda uzaya gidecek. Jeff Bezos'un 20 Temmuz'daki uçuşa 82 yaşındaki eski bir pilotu davet ettiğini açıklamasından saatler sonra Branson, 11 Temmuz'da uzaya çıkacağını duyurdu. Branson planını gerçeğe dönüştürürse Bezos yerine “uzaya çıkan ilk milyarder” unvanı kazanacak.

Dünyaca ünlü iş insanları arasındaki rekabet uzaya taşınıyor.

Hem Jeff Bezos hem de Richard Branson bu ay içinde uzaya gitme hazırlığında.

İlk açıklama Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'dan geldi.

Bezos, 20 Temmuz'da Blue Origin'in ilk insanlı uzay yolculuğu için eski kadın pilot Mary Wallace Funk'ı onur konuğu olarak davet ettiğini duyurdu.

Yolculuk başarıyla gerçekleşirse 82 yaşındaki kadın, uzaya seyahat eden en yaşlı insan olacak.

Funk, 1960'lı yıllarda NASA'nın astronot programında eğitim almış,, astronot seçimindeki cinsiyetçi politika nedeniyle hayalini gerçekleştirememişti. Ancak artık hayaline çok yakın.

20 Temmuz'da, Bezos, Bezos'un kardeşi Mark ve açık artırmada yolculuk için 28 milyon dolar ödeyen kişiyle birlikte uzaya çıkacak.

Blue Origin'in ilk insanlı uzay yolculuğu için Teksas'tan fırlatılacak roket, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

Bu açıklamadan saatler sonra İngiliz milyarder Richard Branson, 20 Temmuz'dan önce 11 Temmuz'da uzaya çıkacağını duyurdu.

Havacılık şirketi Virgin Galactic’in kurucusu Branson pilotlar ve alanında uzman kişilerden oluşan altı kişilik bir ekiple seyahati gerçekleştirecek.

Branson, Bezos'dan 9 gün önce uzaya gitmeyi planlıyor.

New Mexico eyaletinden yapılacak uçuş başarılı olursa Bezos yerine Richard Branson, “Uzaya çıkan ilk milyarder” ünvanı kazanacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bill Gates Hakkında Yeni İddialar: Zorba ve Kadın Avcısıydı04 Temmuz 2021 Pazar 23:00
  • www'nun Kaynak Kodu Nft Olarak Satıldı04 Temmuz 2021 Pazar 22:45
  • Efsane Mavi Ekran, Windows 11 İle Veda Ediyor!04 Temmuz 2021 Pazar 22:30
  • Riot Games, Twitch Yayıncılarına Özel Müzik Albümü Yayınladı04 Temmuz 2021 Pazar 21:30
  • Bitcoin Miras Kalır Mı? Rumen Kripto Milyarderi Öldü.04 Temmuz 2021 Pazar 20:30
  • Facebook Çift Kameralı Akıllı Saati İçin Düğmeye Bastı!04 Temmuz 2021 Pazar 20:00
  • Teknoloji Baronlarına Nefret Büyüyor04 Temmuz 2021 Pazar 19:00
  • Elon Musk Starlink'in Maliyetini Açıkladı04 Temmuz 2021 Pazar 17:30
  • ABD’de 200 Şirket Siber Saldırıya Uğradı04 Temmuz 2021 Pazar 16:00
  • MÜSİAD üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti