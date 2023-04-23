  • BIST 5.012,34
  • Altın 1236.89
  • Dolar 19.3959
  • Euro 21.2441
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Uzmanlar, doğum koçları konusunda uyarıyor… Bebekler için riskli

» »
Uzmanlar doula olarak da bilinen doğum koçları konusunda anne adaylarını uyarıyor. Son yıllarda popülerleşen doulaların bebekler için risk oluşturabileceğini belirtiyorlar.
Uzmanlar, doğum koçları konusunda uyarıyor… Bebekler için riskli

Nicole Kidman, Anne Hathaway gibi ünlüler arasında da son derece yaygın olan doğum koçu; yani doulalar pek çok kadının doğum sürecinde başvurduğu kişiler olsa da bazı uzmanlar doulalar konusunda uyarıyor.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından finanse edilen bir kuruluş olan Sağlık Güvenliği Araştırma Şubesi’nin (HSIB) yaptığı araştırma, doulaların bebekleri riske atacak şekilde çalışabildiklerini gösterdi.

HSIB, web sitesinde yayınlandığı bir blogda, doulaların karıştığı 29 endişe verici olayı inceledi. Pek çok durumda doulaların olumlu ve yararlı olduğu, ancak doğumların 12’sinde doulaların annelere tavsiyelerinin kötü sonuçlara neden olduğu belirtildi.

BEBEKLERİ RİSKE ATIYORLAR

Araştırma sonunda ortaya çıkan vakalardan bazıları ise şu şekilde:

Bir vakada, evde doğum yapan bir anne erken doğuma girmiş ve bebeğin normalden daha az hareket ettiğini belirtmiş olduğu halde doula, bebeğin hareket edecek yeri kalmadığı için bu durumun normal olduğuna ikna etmiş ve ertesi gün hastaneye gidildiğinde bebeğin öldüğü anlaşılmış.

Başka bir vakada da ebeler, anneye acilen hastaneye gitmesini tavsiye etmiş, ancak doula tarafından bu tavsiyeler dışlanmış ve tıbbi yardım almada yaşanan gecikmeden sonra bebeğin ciddi bir beyin hasarı geçirdiği ortaya çıkmış.

İngiltere’de ülke çapında çalışan yaklaşık 700 doulayı temsil eden Doula UK’ye göre, doulaların rolleri tüm aileye bilgi ve duygusal destek sağlayarak hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde destek olmak.

TIBBİ EĞİTİM ŞART DEĞİL

Organizasyon; eğitim programları sağlarken doulaların klinik, ebelik veya tıbbi görevleri yerine getirmemesini, tıbbi durumları teşhis etmemesini veya tıbbi tavsiye vermemesini şart koşan bir davranış kurallarını kabul eder. Ancak doulalar, tıbbi olarak kalifiye olmaları gerekmediğinden, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi veya başka herhangi bir meslek kuruluşuna bağlı değil.

Uzmanların uayrılarının yanında doulaların katkıları üzerinde de duruluyor. Doula UK’ye göre; doulalar, 2020’de yaklaşık 1.500 doğuma yardımcı oldular. Tıbbi araştırma grubu Cochrane tarafından 2019’da yapılan araştırmaya göre; doulalar gibi doğum refakatçilerinin sağlık çalışanları ve kadınlar arasındaki iletişim boşluklarını kapattığı ve olumlu bir doğum deneyimi sağladığı ortaya çıktı.

Yine de kıdemli bir ebe o kadar da doulaları onaylamıyor: “Kadının doğrudan benimle konuşmayı reddettiği ve onun yerine doulanın onun adına konuştuğu doğumlara katıldım. Belirli seçimlerin risklerini ve faydalarını açıklayarak tavsiye verebilirsin ama sonra doula anneyle görüşmek için odadan çıkmanı isteyecektir. Bu durumda bir kadının kendi kararını mı verdiğini yoksa douladan mı etkilendiğini bilmek zor.”

“TEDAVİYİ REDDEDERSE DESTEKLER”

Ayrıca bazı vakalarda doulaların, anne adayını hiçbir tıbbi yardım almadan doğuma ikna ettikleri de araştırmaya yansıdı. Oysa bazı doğumlarda tıbbi yardım son derece hayati önem taşıyor.

Doula UK sözcüsü ise şunları söyledi: “Doula’nın rolü, bir kadının ne istediğini dinlemek, onu kendi kararlarını vermede desteklemek ve haklarını anlamasına yardımcı olmak. Doğum sırasında acil bir durum ortaya çıkarsa ve kadın tedaviyi reddederse, bu onun hakkıdır. Doula, kadının seçimlerini desteklemek için orada.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yoga, erkeklerin cinsel hayatını olumlu etkiliyor06 Mart 2023 Pazartesi 23:27
  • Alkollü olarak Viagra alan adam yaşamını kaybetti05 Mart 2023 Pazar 22:50
  • Uzun Covid-19 sendromu ile ilgili kapsamlı araştırma: Corona geçirenlerde cinsel istek detayı30 Ocak 2023 Pazartesi 17:15
  • Cinsellik araştırmasına göre kadınlar, erkekleri yatakta “kötü” buluyor05 Ocak 2023 Perşembe 23:35
  • Dikkat… Bunlara dikkat etmemek kadınları cinsellikten uzaklaştırıyor30 Aralık 2022 Cuma 23:48
  • Sağlıklı cinsel hayat için çiftlere 7 ipucu22 Aralık 2022 Perşembe 00:31
  • Bilimsel araştırma: Libidosu düşük erkeklerde risk iki kat20 Aralık 2022 Salı 23:15
  • Sağlıklı cinsel hayat için çiftlere 7 ipucu06 Aralık 2022 Salı 00:28
  • Ereksiyon problemi yaşayanlar dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir…27 Kasım 2022 Pazar 00:10
  • Doğum kontrol hapları ile ilgili inanılmaz araştırma: Eşcinsel olduklarını açıkladılar26 Kasım 2022 Cumartesi 21:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti