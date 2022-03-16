  • BIST 2.088,80
  • Altın 904.789
  • Dolar 14.6686
  • Euro 16.0886
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Vakalar Artıyor! 602 Yeni Vaka Var

» »
Son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldı, 602 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi.
Vakalar Artıyor! 602 Yeni Vaka Var

Son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldı, 602 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi.

247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36 kişi İskele, 4 kişi Lefke bölgesindendir.

16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 602        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166 

Toplam Vaka Sayısı: 74.870           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.540  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4085

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  749

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1778       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136363

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay 9. yaşında geleneksel medyada önemli bir yer tutmaya devam ediyor16 Mart 2022 Çarşamba 17:54
  • Ada genelinde elektrik kesintisi yapılacak16 Mart 2022 Çarşamba 17:28
  • 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde törenler düzenlenecek16 Mart 2022 Çarşamba 16:35
  • Yangın hazır kuvvet ekibi kurulacak16 Mart 2022 Çarşamba 16:20
  • Sadıkoğlu Plajla ilgili açıklama yaptı, İskele Çevre İnisiyatifi yeni görüntüler yayınladı16 Mart 2022 Çarşamba 16:18
  • Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe: “Dilekçe ivedilikle Divan günmdemine taşınacak”16 Mart 2022 Çarşamba 16:11
  • Hasgüler: Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler için dayanışma yapılmalı16 Mart 2022 Çarşamba 16:05
  • Erhürman: Bu memlekette Anayasa ihlali teamül haline gelemez16 Mart 2022 Çarşamba 16:00
  • Zamlarla İlgili Basın Toplantısı!16 Mart 2022 Çarşamba 15:55
  • Tatar:KKTC, imkanları çerçevesinde Ukrayna’dan gelen insanlara kucak açtı ve açmaya devam edecek16 Mart 2022 Çarşamba 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti