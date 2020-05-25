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Vakıflar, bayram için 5 bin aileye gıda yardımı yaptı

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Vakıflar, bayram için 5 bin aileye gıda yardımı yaptı
Vakıflar, bayram için 5 bin aileye gıda yardımı yaptı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği 5 bin adet gıda paketi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, proje kapsamında ayrım gözetmeksizin bir çok sivil toplum örgütü ile koordineli çalışarak KKTC’nin dört bir tarafındaki ihtiyaçlı insanlara yardım eli uzattı.

Proje, Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği gibi birçok sivil toplum örgütü ile ortaklaşa yürütüldü.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bayram öncesi ihtiyaçlı insanları sevindiren TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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