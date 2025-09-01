  • BIST 11279.95
Valensiya ödemeleri yarın yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2024–2025 narenciye sezonu Valensiya ödemelerinin yarın yapılacağını bildirdi.
Valensiya ödemeleri yarın yapılıyor

Açıklamada, Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’e Valensiya türü ürün teslim eden toplam 480 üreticiye ait 125 milyon 566 bin 470 TL tutarındaki ödemelerin, yarın itibarıyla Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

“Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını zamanında alabilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir” diyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Cypfruvex'ten de konuyla ilgili, "2024-2025 Narenciye sezonunda Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd’e Valensiya ürün veren üreticilerin 2 Eylül 2025 Salı günü itibariyle Ziraat Bankası Güzelyurt şubesinden ödemeleri yapılmaya  başlanacaktır" açıklaması yapıldı.

 

