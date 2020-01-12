Vasilya Güç Depoladı..!

Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, ikinci devre hazırlıklarına Tatlısu Zambak Tatil köyünde tamamlandı
İlk devreyi istediği noktada tamamlayamayan Girne temsilcisi Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarına Tatlısu Zambak Tatil köyünde hazırlandı. Günde çift idman yapan Karşıyaka, kampta üç de oyuncu denedi. Karşıyaka, bugün Gençler Birliği ile bir hazırlık maçı oynayarak kampı tamamladı.
Karşılaşmayı Gençler Birliği, Erdoğan Murat’ın 2 golü ile 2-0 kazandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.