Vatandaşlar trafikte tehlike yaratan olayları bildirebilecek

Polis Genel Müdürlüğü, gönüllülük esasına dayalı yeni uygulama ile vatandaşların da trafikte tehlike yaratan olayları bildirerek güvenli sürüşe katkı sağlamasını hedefliyor.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, trafikte güvenlik seviyesinin artırılması ve sürücülere daha emniyetli sürüş sağlanması maksadıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Gönüllülük esasına dayanan bu uygulama sayesinde, Polis ile halkımız trafik güvenliği için birlikte çalışarak, trafikte tehlikeye sebep olan olaylara ve trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyecektir.

Uygulama için gönüllü olan şahıslar, trafik güvenliği hakkında bilgilendirme eğitimi aldıktan sonra, günlük hayatlarında trafikte tanık oldukları tehlike yaratan olayları gereğinin yapılabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’ne bildirebilecektir.

Eğitime katılacak şahıslarda aranan şartlar: