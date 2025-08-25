Vatandaşlar trafikte tehlike yaratan olayları bildirebilecek

  • BIST 11478.48
Polis Genel Müdürlüğü, gönüllülük esasına dayalı yeni uygulama ile vatandaşların da trafikte tehlike yaratan olayları bildirerek güvenli sürüşe katkı sağlamasını hedefliyor.
Polis Genel Müdürlüğü tarafından, trafikte güvenlik seviyesinin artırılması ve sürücülere daha emniyetli sürüş sağlanması maksadıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Gönüllülük esasına dayanan bu uygulama sayesinde, Polis ile halkımız trafik güvenliği için birlikte çalışarak, trafikte tehlikeye sebep olan olaylara ve trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyecektir.

Uygulama için gönüllü olan şahıslar, trafik güvenliği hakkında bilgilendirme eğitimi aldıktan sonra, günlük hayatlarında trafikte tanık oldukları tehlike yaratan olayları gereğinin yapılabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’ne bildirebilecektir.

Eğitime katılacak şahıslarda aranan şartlar:

  • KKTC vatandaşı olmak,

  • 30-65 yaş aralığında olmak,

  • En az lise mezunu olmak,

  • En az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

  • Adli sicili temiz olmak ve yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olmak,

  • Alkollü içki tesiri altında veya sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından ceza almamış olmak ve

  • Ölümle neticelenen trafik kazasına karışmamış olmak.

