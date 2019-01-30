  • BIST 104.189
  • Altın 222,590
  • Dolar 5,2777
  • Euro 6,0250
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump benim öldürülmem için talimat verdi

» »
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Donald Trump benim öldürülmem için talimat verdi. Kolombiya hükümetine, Kolombiya mafyasına beni öldürmelerini söyledi." dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump benim öldürülmem için talimat verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin öldürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın talimat verdiğini iddia ederek, “Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur.” dedi.

Maduro, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile askeri alanın yanı sıra petrol ve gaz konularında da iş birliği yürüttüklerini belirtti.

ABD’nin Venezuela’nın varlıklarının bir kısmının kontrolünü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio’ya vererek uluslararası yasaları tamamen ihlal ettiğini, bu varlıkların Venezuela halkının olduğunu söyleyen Maduro, bu durumdan zaferle çıkacaklarına emin olduğunu bildirdi.

Maduro, kendisine suikast yapılmasını bekleyip beklemediğiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Birincisi benim kaderim Tanrı'nın elindedir. Ben Hristiyan'ım. Tanrı'nın korumasına inanıyorum. Venezuela halkı beni her zaman koruyor. Bizim iyi bir istihbarat servisimiz var fakat kuşkusuz (ABD Başkanı) Donald Trump benim öldürülmem için talimat verdi. Kolombiya hükümetine, Kolombiya mafyasına beni öldürmelerini söyledi. Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur.”

Uluslararası toplumun bir kısmının yeni bir devlet başkanlığı seçiminde ısrar etmesinin hatırlatılması üzerine Maduro, kendisinin yasal olarak yapılan seçimleri yüzde 68 ile kazandığını ve dünyanın herhangi bir yerinden gelecek ültimatomu ve şantajı kabul etmediklerini ifade etti.

Maduro, "Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı ve emperyalistler yeni seçimler isterse 2025'i beklemeleri gerekecek.” dedi.

Ayrıca Maduro, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Kolombiya’ya 5 bin asker sevkiyatı ile ilgili notunu "saçmalık ve soytarılık" şeklinde nitelendirdi.

"Trump ile görüşmeye hazırım"

Maduro, ABD Başkanı Trump ile denemesine rağmen Bolton’un Trump’a kendisiyle diyalog kurmasını yasakladığını iddia ederek, “Trump ile baş başa, halk önünde, ABD’de, Venezeula’da, nerede isterse her konuda görüşmeye hazırım. Eminim ki biz görüşürsek bambaşka bir tarih olacak ama izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Sabırla bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Dünyada Venezuela'da olup bitenlerle ilgili endişelerini gösteren birçok ülkenin olduğunu ve diyalog çağrısı yaptığını hatırlatan Maduro, söz konusu ülkelerin yönetimlerine bu diyalog çağrısına cevap vermek için mektuplar gönderdiğini bildirdi.

Maduro, “Venezuela’nın yararına konuşmak için, onun geleceği ve barış için muhalefet ile müzakere masasına oturmaya hazırım.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım30 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
  • Kanadalı bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdüğünü kabul etti30 Ocak 2019 Çarşamba 09:47
  • Guaido, Maduro'yu devirmek için yaptıklarını anlattı29 Ocak 2019 Salı 19:52
  • 'Venezüella’da yapılmak istenilen, 15 Temmuz’dan farklı değil'29 Ocak 2019 Salı 19:22
  • ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti29 Ocak 2019 Salı 19:20
  • Trump: Küresel ısınmaya ihtiyacımız var29 Ocak 2019 Salı 17:28
  • ABD, Venezuela'nın parasını muhalif lidere verecek29 Ocak 2019 Salı 16:50
  • Starbucks'ın sahibi başkanlığa talip oldu, Trump'tan yanıt geldi: "Umarım bana hâlâ kirasını ödüyordur"29 Ocak 2019 Salı 13:04
  • Venezuelalı muhalif liderden İngiltere'ye çağrı: Venezuela altınını Maduro'ya vermeyin29 Ocak 2019 Salı 11:11
  • Muhalif lider Guaido'dan İsrail'e teşekkür29 Ocak 2019 Salı 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti