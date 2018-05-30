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Yağmurlu hava devam edecek mi?

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Yağmurlu hava devam edecek mi?
Yağmurlu hava devam edecek mi?

Meteoroloji Dairesi, havanın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı. 

En çok yağış nereye düştü

Bostancı ve Zümrütköy’de dün metrekareye 50-60 kg yağış kaydedildi. Güzelyurt’tan Lefke’ye kadar olan bölgedeki diğer yerleşim yerlerine de 10-40 kg arası yağış düştü.

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