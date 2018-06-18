Yakın Doğu Üniversitesi, Girit’te uluslararası dil konferansında temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Girit Üniversitesi tarafından düzenlenen “5. Uluslararası Diller ve Kültürler Kesişmesi: Evde ve Okulda Diller ve Kültürler” konulu konferansta temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Rethymno, Girit’te düzenlenen konferansa, Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümünü temsilen Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu katıldı. Doç. Dr. Çavuşoğlu, dil ve kültür alanlarında çalışan araştırmacıları bir araya getirmesi bakımından bu konferansı oldukça başarılı bulduğunu, paylaşılan sunumların özellikle göçmen gruplar arasında konuşulan ve standart olmayan dil çeşitlerinin araştırılmasında da bu konferansın önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Ev ve Okul Ortamında Dil Öğrenimi…

Konferansın bu yılki odak noktası olan ev ve okul ortamında dil öğrenimi konusu, Yunanca ve İngilizce dilinde yapılan sunumlarda İngiltere, Yunanistan, Kanada, İzlanda, Almanya, Kıbrıs, Lüksemburg ve Avustralya gibi ülkelerden katılan araştırmacıların sunumlarıyla farklı başlıklar altında irdelendi. Konferansta özellikle aile dil politikaları, çok dilli ortamlarda öğretmen gelişimi, gençlerin dil birikimleri ve okuldaki dil öğrenimi deneyimleri, dil geçişi, dil politikaları ve göçmenler-mülteciler, sosyal ağlar ve çok dillilik alanlarındaki çalışmalar dinleyicilerle paylaşıldı.

Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu; “Göçmen Tarafından Kullanılan Dil Çeşitlerinin Çok Kültürlü Ortamlarda Nasıl Yer Aldığı Yeterince Araştırılmıyor…”

Konferansa Westminister Üniversitesinden Dr. Petros Karatsareas ile ortak hazırladıkları “Diyaspora ve Göçmen Gruplarda Standart Olmayan Diller: Okul, Ev ve Ötesi” başlıklı bildiri ile katılan Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, Londra’daki Türk okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin düzgün Türkçe öğretiminde karşılaştıkları sorunların ele alındığını belirtti. Beş farklı sunumdan hareketle, göçmen gruplar tarafından kullanılan ve standart olmayan dil çeşitlerinin çok kültürlü ortamlarda nasıl yer aldığının yeterince araştırılmadığının ortaya çıktığı vurgulandı.

Londra’daki okullarda Dil Politikaları İrdelendi…

Sempozyumdaki diğer sunumlarda, Doç. Dr. Çavuşoğlu ile birlikte yer alan Dr. Petros Karatsareas ve Alexandra Georgiou, Londra’daki Rum okullarında dil öğrenimi gören öğrencilerin ve onların öğretmenlerinin Kıbrıs Rumcasına karşı olan tutumları, Dr. Birgül Yılmaz’ın sunumunda Londra’daki Kürt göçmenlerin dil öğrenme ve dil devamlılığına karşı tutumları, Katie Harrison’un sunumunda diaspora kapsamında Ukraynacanın çeşitlerine karşı varolan tutumları ve son olarak da Dr. Darren Paffey’nin sunumunda Londra’da İspanyolca konuşan gruplar arasında standart olmayan dil çeşitlerine yönelik dil politikaları irdelendi.

Konferans Dil ve Kültür Alanlarında Çalışan Birçok Değerli Araştırmacıyı Bir Araya Getirdi…

Sempozyumun özellikle İngiltere’de yaşayan yabancı grupların standart olmayan dil çeşitlerinin nasıl algılandığı ve hem ev hem de okul ortamında devamlılığının nasıl sağlandığı konularının verimli bir şekilde tartışılmasına olanak sağlandığını belirten Doç. Dr. Çavuşoğlu, Girit Üniversitesine bağlı Kürtürlerarası ve Göç Çalışmaları Merkezi ile Araştırma ve Çalışma Merkezlerinin işbirliği ile hazırlanan konferansın dil ve kültür alanlarında çalışan birçok değerli araştırmacıyı bir araya getirdiğini söyledi. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, böyle konferansların Yakın Doğu Üniversitesi’nde de yer alması için çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.