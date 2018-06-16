Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; törene, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti BAşkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar yaptı.

Prof. Dr. Bayraktar; “Kıbrıs’ın İlk Hemşirelik Fakültesi Olmanın Onurunu Ve Mutluluğunu Yaşıyoruz.”

Prof. Dr. Bayraktar; “Bu tören bizler için ayrı bir önem ve anlam taşımaktadır. Bir bakıma kutlamadır. Bu törenle Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 yllık hemşirelik lisans eğitimi olan kurumumuzdan ilk kez Hemşirelik Fakültesi olarak mezun vermekteyiz. Kıbrıs’ın ilk Hemşirelik Fakültesi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Bayraktar; “Bize her zaman destek olan, desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz mütevelli heyeti başkanıma, rektörüme, rektör yardımcılarıma, okulumuzu bugünlere taşıyan tüm yöneticilere, öğretim elemanlarına ve idari personelimize, tüm emek verenlere içtenlikle teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs’ın en büyük eğitim ve kültür merkezi olan gelişmiş bir üniversitenin bünyesinde bulunmanın ayrıcalığını yaşamakta olan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin tarihçesi köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Okulumuz Kuzey Kıbrıs’ta lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren ilk kurum olma özelliğini taşımaktadır.Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin misyonu birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme de, bakım eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini geliştirme de bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerini kullanarak temel hemşirelik eğitimini yürütmek ve hizmetlerini geliştirmektir” dedi.

Prof. Dr. Bayraktar; “Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin ilk mezunları olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorsunuz. Bu kurumda eğitim almış olmanız sizlerin hemşirelik hizmetlerinin toplum sağlığına katkısını artırma ve mesleğinizi geliştirip güçlendirme sorumluluğu yüklemektedir. Mezuniyet eğitim anlamında bir bitiş gibi görünmekle beraber aynı zamanda bunun bir başlangıç olduğunu unutmayınız. Mesleki yaşamınızı hemşireliğin evrensel ilkeleri olan bilgi, bakım ve hümanizm doğrultusunda etik ilkelere uyarak ve sürekli gelişerek sürdürmenizi diliyoruz. Bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda kimliğinizi onur duyarak taşıyacağınıza inanıyoruz. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık, şansınz bol olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yaptığımız Bilimsel Çalışmalarla Ülkemizi Sadece Uluslararası Alanda Saygın Bir Yere Getirmekle Kalmayıp Çıkan Sonuçları da Faydalı Ürünlere Dönüştürmeyi Hedeflemekteyiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “Yaptığımız bilimsel çalışmalarla ülkemizi sadece uluslararası alanda saygın bir yere getirmekle kalmayıp çıkan sonuçları da faydalı ürünlere dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. Yaklaşık 3 yıldır büyük bir sabır, özveri ve gayretle yürütülen ve Kıbrıs’ta bir ilk niteliğinde olan Hemşirelik Fakültesi kuruluşunun tüm yasal süreçlerini tamamlayarak hem YÖK hem de YÖDAK tarafından onaylandığını bir kez daha buradan belirtmek isterim. Fakülte tüm dünyadan öğrenciler ve akademisyenler yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki süreçte Hemşirelik Fakültesinden beklentimiz lisans üstü programlarında Anabilim dalı bazında açılması, doktora öğrenci sayısının arttırılması ve buna paralel olarak akademik başarının üst düzeylere çıkarılmasıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Şanlıdağ son olarak öğrencilere seslenirken;“ Tanrı’nın en değerli armağanı olan hayat çok defa hemşirelerin ellerine terkedilmiştir.” cümlesini asla unutmayınız. Tarih yaprakları bunu kanıtlayan yüz ağırtıcı gerçek yaşam hikayeleriyle doludur. Buradan ayrıldıktan sonrada mesleki tecrübelerinize yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediniz. Her geçen gün artacak ilgi ve deneyimlerinizde kendi alanlarınızda aranan birer hemşire olacağınıza hiç kuşkumuz yok. Bu vesileyle şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın size sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini umuyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Zülpüf Akol piyano dinletisi sunarken, Fakülte mezunlarından Dudu Akerise ise Mehmet Balıkçıoğlu eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Konuşmaların ardından Türk öğrenciler adına Şeyma Tepe, yabancı öğrenciler adına ise Rakidov Tapibo Katri birer konuşma gerçekleştirdi.

Doç.Dr. İrfan S.Günsel, Dereceye Girenlere Madalya ve Diploma Takdim Etti.

Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz Türk öğrencilere, Prof. Dr. Candan Öztürk ise yabancı öğrencilere Hemşirelik yemini ettirdi. Ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel dereceye giren öğrencilere madalya ve diploma takdiminde bulundu.Tören diplomaların verilmesi ve kep atma merasimi ile son buldu.