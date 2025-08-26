  • BIST 11551.65
  • Altın 4447.303
  • Dolar 41.0223
  • Euro 47.8307
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Yapay zeka destekli radarlarla ilgili önemli kararlar...

» »
Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında dün verimli bir toplantı gerçekleştirdi.
Yapay zeka destekli radarlarla ilgili önemli kararlar...

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplanarak önemli kararlara imza attı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, çoğunluğu yapay zeka destekli kameralarla ilgili olmak üzere farklı konularda karar üretildi.  

Gündemin birinci maddesi olarak, kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan yapay zeka destekli yeni hız tespit radarları ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmenin ardından yapay zeka destekli radarların hız, emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali, emniyet şeridi ihlali, yemek yeme, içme ve sigara gibi trafik unsurlarını tespit etmesinin uygun ve gerekli olduğu kararlaştırıldı.

RADARLARIN GÖRÜNTÜ KAYDIYLA İLGİLİ KARARLAR

Radarların sadece suç tespiti yapınca ihlalin kayıt altına alınmasına, suç tespiti halinde sadece sürücünün görüntüsünün kaydedilmesine ve sürücü dışındaki yolcular ve çevre ile ilgili görüntü kaydı yapılmamasına, görüntü kaydının sadece Polis Genel Müdürlüğü’nün ilgili biriminde bulunmasına karar verdi. 

Bunlara ek olarak bahse konu radar cezalarının tebliğ ve tahsiline ilişkin yasal düzenleme yapılması, bu kapsamda e-devlet ve SMS uygulamalarının kullanılması yönünde ivedilikli çalışmaların gerçekleştirilmesi, yine bu çerçevede, özellikle kiralık araç sürücülerinin kredi kart veya kartlarına bloke konulması ve/veya bu konuda provizyon alınması yönünde de yasal çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, komisyon toplantısının oldukça verimli geçtiğini ve trafik güvenliğinin daha etkin düzenlenmesi için önemli kararlar alındığını söyledi. Arıklı, yapay zeka destekli radarların hangi çerçevede hizmet vereceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Yukarıda belirtilen çalışmaların tamamlanmasına dek yeni radarlar, eski radarların yaptığı görevleri yapmaya devam edecek” dedi. 

Komisyon toplantısında ayrıca, yeni ehliyet almış olan sürücülerin kullanacakları araçlarda iki yıl süreyle, öğrenci ehliyeti sahiplerin araçlarının dış yüzeyine yapıştırdıkları  “L” işaretine benzer, bir işaret bulunması yönünde yasal düzenleme yapılması ve son zamanlarda trafikte seyreden çakarlı sivil araçlardaki artış nedeniyle bununla ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesi ve gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılması karara bağlandı. Toplantıda son olarak, eski tip radarların ihtiyaç duyulan yerlerde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney’de Yeni Geçiş Uygulaması: KKTC Kimlikleriyle Geçişe İzin Verilmiyor26 Ağustos 2025 Salı 15:13
  • Lapta’da kavgada vahim zarar: Bir kişi ağır yaralandı26 Ağustos 2025 Salı 10:36
  • İskele’de sahte emlak oyunu: 2 bin Sterlin dolandırdılar26 Ağustos 2025 Salı 10:35
  • Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu: 28 gram hintkeneviri ele geçirildi26 Ağustos 2025 Salı 10:33
  • Ercan'da yaşamını yitirmişti... Ölüm nedeni belirlendi...26 Ağustos 2025 Salı 10:32
  • Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi 50. yılını kutluyor26 Ağustos 2025 Salı 10:27
  • Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi26 Ağustos 2025 Salı 10:25
  • Yılmaz: YDP MYK’nın gündeminde ‘hükümetten çekilme’ yok!25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:22
  • İtfaiye’den yangın uyarısı: Tedbir almak söndürmekten kolaydır25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:33
  • 5 Kaçak daha yakalandı...25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti