Yargıtay, Şike Davası’ndaki beraat kararını bozdu!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu. Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanığın “şike” ve “örgüt” suçundan beraatine karar vermişti.

Heyet, sanık Aziz Yıldırım’a “örgüt kurmak” suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını iptal ederek, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle Yıldırırım’ın beraatine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım hakkında Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda İBB, Karabük, Ankaragücü ve Sivasspor ile yaptığı maçlarda “şike”, Trabzonspor-Bursaspor, Eskişehir-Trabzonspor ve Trabzonspor-İBB maçlarında ise “teşvik primi” suçlarından verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezası ve 1 milyon 312 bin 500 liralık adli para cezasının iptaline karar vererek, bu suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle Yıldırım’ın beraatine karar vermişti.