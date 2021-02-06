Yasadışı Alıkonulan ve Kafeste Beslenen Yırtıcı Kuş Kurtarıldı!

Taşkent Doğa Parkı bir açıklama yayınlayarak bir yırtıcı kuşun kurtarıldığını bildirdi:

Duyarlı bir vatandaşın Lefkoşada bir apartmanın balkonunda küçük bir tel kafesin içerisinde fark edip durumu derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirmesi ile harekete geçen ekiplerimiz, Lefkoşa Adli Şube Ekiplerinin desteği ile yasadışı olarak uygunsuz koşullarda tutulan yaban hayvanını el koyarak kurtardı.





İlk muayenesinde zavallı hayvanın küçücük tel bir kafeste tutulmasına bağlı olarak hem kanat hem de kuyruk tüylerinin ağır hasarlı olduğu belirlendi.



Yaklaşık 3 ay boyunca küçücük bir tel kafeste alıkonulan ve kendisi için uygun olmayan sağlıksız besinler yedirilen Kerkenez(Giksi) türü kuşun bozuk kanat tüylerinin ve yokolmuş derecede kötü olan kuyruk tüylerinin düzelmesi, ve doğaya dönebilecek sağlığa kavuşabilmesinin 1 yıldan uzun sürebilme ihtimali bulunuyor.





Sağlıklı bir yaban hayvanını yakalayıp küçücük bir kafese tutsak etmek yasal olmadığı gibi bu davranışın hiçbir mantıklı açıklaması da olamaz! Hayvanı yasadışı bir şekilde alıkoyan ve ona 3 ay boyunca işkenceden farksız bir hayat yaşatan şahıs hakkında polise şikayette bulunuldu.



Hasta, yaralı ve/veya yardıma muhtaç bir yaban hayvanı bulunduğunda derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattının aranması, o hayvan için en doğrusunun en kısa sürede yapılması ve hayvanın doğaya en kısa sürede geri dönebilmesi açısından çok önemlidir.





Zavallı kerkenezin ilk yapılan muayenesinde vücudunda yağlanma ve ciddi kas doku kaybı, kanat tüylerinde uçmasını engelleyecek derecede ağır hasar, kuyruk tüylerinin de neredeyse yok olduğu belirlenmiştir. İlk müdahalesinin ardından müşahede altına alınan hayvanın uzun olacağı kesin rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya dönebileceğini ümit ediyoruz. Bu hayvanın kurtulmasına vesile olan, bize ihbar eden gizli kahramana da buradan sonsuz teşekkürler.