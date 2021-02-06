  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Yasadışı Alıkonulan ve Kafeste Beslenen Yırtıcı Kuş Kurtarıldı!

» »
Taşkent Doğa Parkı bir açıklama yayınlayarak bir yırtıcı kuşun kurtarıldığını bildirdi
Yasadışı Alıkonulan ve Kafeste Beslenen Yırtıcı Kuş Kurtarıldı!

Taşkent Doğa Parkı bir açıklama yayınlayarak bir yırtıcı kuşun kurtarıldığını bildirdi:

Duyarlı bir vatandaşın Lefkoşada bir apartmanın balkonunda küçük bir tel kafesin içerisinde fark edip durumu derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirmesi ile harekete geçen ekiplerimiz, Lefkoşa Adli Şube Ekiplerinin desteği ile yasadışı olarak uygunsuz koşullarda tutulan yaban hayvanını el koyarak kurtardı.

146649989_3620585244716029_4388376427364386112_o.jpg

İlk muayenesinde zavallı hayvanın küçücük tel bir kafeste tutulmasına bağlı olarak hem kanat hem de kuyruk tüylerinin ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 ay boyunca küçücük bir tel kafeste alıkonulan ve kendisi için uygun olmayan sağlıksız besinler yedirilen Kerkenez(Giksi) türü kuşun bozuk kanat tüylerinin ve yokolmuş derecede kötü olan kuyruk tüylerinin düzelmesi, ve doğaya dönebilecek sağlığa kavuşabilmesinin 1 yıldan uzun sürebilme ihtimali bulunuyor.

147203209_3620585564715997_7271680036461481205_o.jpg

Sağlıklı bir yaban hayvanını yakalayıp küçücük bir kafese tutsak etmek yasal olmadığı gibi bu davranışın hiçbir mantıklı açıklaması da olamaz! Hayvanı yasadışı bir şekilde alıkoyan ve ona 3 ay boyunca işkenceden farksız bir hayat yaşatan şahıs hakkında polise şikayette bulunuldu.

Hasta, yaralı ve/veya yardıma muhtaç bir yaban hayvanı bulunduğunda derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattının aranması, o hayvan için en doğrusunun en kısa sürede yapılması ve hayvanın doğaya en kısa sürede geri dönebilmesi açısından çok önemlidir.

147272620_3620585744715979_1112176291002047620_n.jpg

Zavallı kerkenezin ilk yapılan muayenesinde vücudunda yağlanma ve ciddi kas doku kaybı, kanat tüylerinde uçmasını engelleyecek derecede ağır hasar, kuyruk tüylerinin de neredeyse yok olduğu belirlenmiştir. İlk müdahalesinin ardından müşahede altına alınan hayvanın uzun olacağı kesin rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya dönebileceğini ümit ediyoruz. Bu hayvanın kurtulmasına vesile olan, bize ihbar eden gizli kahramana da buradan sonsuz teşekkürler.

146619496_3620584988049388_6902219025058384112_o.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geleceğe nefes oldular19 Ocak 2021 Salı 09:15
  • Kıbrıs Herptil Araştırma Ve Gözlem Topluluğu Kuruldu14 Ocak 2021 Perşembe 13:48
  • İklim krizi: 2020, Avrupa kıtası için en sıcak yıl olarak tarihe geçti10 Ocak 2021 Pazar 19:28
  • Yeşil Barış Hareketi:Harekete geçmekte geç kalıyoruz !10 Ocak 2021 Pazar 14:08
  • 2020, ‘Dünyada en sıcak ikinci yıl’ olarak kayıtlara geçti09 Ocak 2021 Cumartesi 14:30
  • Dünyada tek erkek örneği kalan yumuşak kabuklu dev Yangtze kaplumbağasının dişisi bulundu03 Ocak 2021 Pazar 21:19
  • Yurttaşlar Telefona Sarıldı, Sebebini Meteoroloji Açıkladı29 Aralık 2020 Salı 14:30
  • 12 yeni canlı türü keşfedildi29 Aralık 2020 Salı 13:30
  • İnsan yapımı nesnelerin ağırlığı dünyadaki tüm canlıların ağırlığını aştı17 Aralık 2020 Perşembe 22:52
  • ''Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur''17 Aralık 2020 Perşembe 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti