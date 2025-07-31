“Yasaklı göçmen” ilan edildi

Bakanlar Kurulu, İsrail makamlarınca kırmızı bültenle aranan İsrail uyruklu Daniel Yehonatan Zarug’un, kamu düzeni ve güvenliği açısından oluşturduğu riskler nedeniyle “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Zarug’un “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs” ve çeşitli diğer suçlardan dolayı uluslararası seviyede arandığına dikkat çekildi.

Kararda, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu doğrultusunda, 21 Eylül 1988 doğumlu Zarug’un Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası kapsamında kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlakı tehlikeye sokabilecek nitelikte davranışlarda bulunma olasılığı taşıdığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişinin KKTC halkı arasında veya devlete karşı düşmanlık uyandırma ya da devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme ihtimalinin bulunduğu ifade edilerek, tüm bu nedenlerle “yasaklı göçmen” statüsüne alındığı bildirildi.

Karara göre, Zarug’un iadesi yönünde işlemler yürütülecek.