Yaşlı kadın porno indirdiği gerekçesiyle mahkemelik oldu

Kanada‘nın Ontario eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki bir kadından porno indirdiği gerekçesiyle 20.000 dolar isteniyor...

Telif hakları dünyanın birçok bölgesinde büyük hassasiyetle korunuyor. Geçtiğimiz günlerde 60 yaşındaki bir kadına telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki firma ulaştı. İhlalin sebebi düzenli olarak pornografik içeriklerin indirilmesi olarak gösterildi. Anlaşma ücreti olarak belirlenen 20.000 doları ödemediği takdirde olayın mahkemeye taşınacağını belirden firmalar sebebiyle kadın zor durumda kaldı. CNC News’e olay hakkında açıklamalar yapan yaşlı kadın, “Hayatımda hiçbir zaman porno indirmedim. Şu anda dehşete düşmüş durumdayım. Üstümde devasa bir dava var” sözleriyle durumu açıkladı. 2015'te ülkede çıkan yasadan sonra internet sağlayıcıları ile birlikte telif haklarını koruyan şirketler ortak çalışarak, IP adresleri üzerinden yasa dışı indirmeleri kontrol ediyor.

“WI-FI HATTIMA BİRİ GİRMİŞ OLABİLİR”

Bu hafta 5 yeni pornografik videonun indirildiği ile alakalı bir başka mail daha alan Debra, evde sadece kocasının olduğunu ve bilgisayardan indirme yapmayı bilmediğini söylerken; tek ihtimal olarak bir başkasının Wi-Fi ağına girmiş olabileceğini düşünüyor.