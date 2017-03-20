Yaşlılar haftası…..

Eğer sosyal devlet anlayışı ile yönetilen bir ülkede yaşamış olsak kesinlikle çok güzel ve renkli bir hafta olacağı muhakkak.

Bu gibi ülkelerde yaşlılara özellikle bakıma muhtaç yaşlılara çok çok ciddi ilgi duyulmakta onların bakımı için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamaktadır.

Onları sevindirip mutlu etmek için ciddi çabalar harcanmakta sağlıkları ile ilgili olarak gerekli her türlü bakım ve ya ilaçları tedarik edilmektedir.

Bütün bu hizmetleri da devlet karşılamaktadır.

Çünkü oralarda insana sevi ve saygı vardır. Yaşam o ülkeler için öncelikli meseledir.

Anayasanın birinci maddesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.

Ancak kuruluşundan bu güne tüm Hükümetlerce hep ihlal edilen hep bu madde olmuştur.

Özellikle yaşlılarımız hep ihmal edilmekte göstermelik birkaç yaklaşımdan başka onlar için bir şey yapılmamaktadır.

Son 10-15 yıl içinde Belediyelerde yaşlı birimleri oluşturulmuş, Saç kesme, boyama, tansiyon ve şeker ölçümleri gibi sıradan ilgi gösterilmektedirler. Arada bir onları bir yemeğe götürmekte yaşlılar haftasında da basit birer hediye dağıtmaktadırlar. Ancak bu yaşlılarımızdan bütün belediye hizmetlerini ayrıcalıksız olarak tahsil etmektedir. Bu basit hizmetler dışında onlar da ayrıcalıksız birer vatandaştır.

Neyse ki Belediyelerimiz az da olsa bu yaşlılarımıza bir ilgi duymaktadırlar.

Esas ilgi duyması gereken Devlet bırakın az da olsa ilgi duymayı resmen ‘’parası olmayan ölsün’’ mantığı ile bu yaşlılarımıza yaklaşmakta Anayasanın birinci maddesini hiçe saymaktadır.

Yaşlı bir insansanız ve bakıma muhtaç iseniz:

1-Eğer paranız yoksa ölüme mahkûmsunuz.

2- Şansınız varsa yaşlılar bakım evine yerleştirilip az bir masrafla toplu olarak yaşamayı seçebilirsiniz. Yaşlı bakım evinde de yer bulabilirseniz

Ölmemenizi gerektiren para ortalama 4000 TL’dir

Bir örnekle açıklayalım. Yaşlı birisi kendisine bakmak için yurt içinden gerekli hizmeti alabileceği birisini bulamamışsa (Genelde bulunamıyor çünkü kendisi ile birlikte kalacak birisini bulması çok çok zor.)ki bulamıyor yurt dışından özellikle Türkmen uyruklu kişilerden bu hizmeti alabilmektedirler.

İşte eziyet bu noktada başlıyor. En garibi da artık bakıma muhtaç yaşlı değildir. Hastaneden bu yönde talep edilen ‘’Bakıcıya muhtaçtır’’yönündeki rapor sadece kendisine bakacak kişinin çalışma izni alabilmesi için gereklidir. Bu belgeye göre artık yaşlı değil ‘’İŞVEREN’’dir. Yani patrondur. Kendisine bakacak kişinin her türlü ihtiyacını karşılayacak, asgari ücret ödemek için sözleşme yapacak, çalışma izni için bir sürü masraf yapacak. Yıllık ödenekli iznini kullandıracak Sigorta yatırımlarını yapacak, İhtiyat sandığına dayanışma primi ödeyecek. Bunlar yetmezmiş gibi 1000 Euro’luk teminat mektubu verecek. Her çalışma izni son bulduğunda da Vergi borcu, sigorta borcu, İhtiyat sandığı borcu olmadığına dair İhaleye katılacak Müteahhit ve Ticaret erbabı gibi belge ibraz edecek.

İşte kutladığımız yaşlılar haftasında yaşlılarımıza layık gördüğümüz yaşam..

Anayasamız ne diyor ‘’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir’’

İnandınız mı?