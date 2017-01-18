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“Yat üretimi ile tasarım performansı arasındaki fark büyük”

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“Yat üretimi ile tasarım performansı arasındaki fark büyük”
UKÜ Öğretim Üyesi’nin tasarım konulu kitabı yayımlandı...

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım’ın “Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı” başlıklı kitabı yayımlandı.

Türk Loydu’nun katkılarıyla yayına hazırlanan kitap, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj tasarımı, arkeoloji, kültür ve sanat konu başlıklarında kitaplar da yayımlayan Yem Yayınları tarafından basıldı.

Yıldırım, kitabında günümüzde yüzer mimari yapı tipi olarak tanımlanan yatlarda iç mekanlar tasarlanırken dikkate alınması gerekenlerden bahsettiğini belirtti. UKÜ Öğretim Üyesi çalışmasında yatlarda kullanılan fiziksel elemanların mekan algısına etkilerini insanın denizdeki mekan ile olan davranışsal ilişkisi bağlamında irdelediğini vurguladı.

“Yat üretimi ile tasarım performansı arasındaki fark büyük”

Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı yat sektörünün büyük bir ilerleme kaydettiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım, Türkiye’nin yat sektörü bakımından dünya sıralamasında 3. sırada yer aldığını kaydetti. Yıldırım, üretimde gelinen nokta ile tasarım performansı arasında büyük farklar olduğunu ifade ederek, yat tasarımı sektöründeki tasarım açığının kapatılması için yeni tasarımcıların yetiştirildiğini fakat bu alanda akademik çalışmaların ve güvenilir kaynakların yetersiz olduğunu belirtti. İnanç Işıl Yıldırım, yapıların iç mekanlarındaki tasarımsal öğelerin, kullanıcı beklentileri ve mekansal memnuniyetleri karşılama düzeyleri açısından değerlendirildiğini buna göre çalışmasında yatlarda mekan algısının kullanıcı beklentileri ve mekansal memnuniyetle ilişkisine ışık tuttuğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, kitap içerisinde salt fiziksel değil, aynı zamanda aidiyet, mahremiyet gibi psikolojik konfor koşullarına da değindiğini aktardı. İnanç Işıl Yıldırım, genel anlamda karasal mimari yapılardaki yaşam alanlarından farklı standartlara ve hareketli bir fiziksel çevreye sahip olan yüzer yapılardaki memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilen verilerin, denizdeki mekanın kendi karakteristikleri özelinde ve psikolojik algı sürecinde ele alınması gerekliliğini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım, yayımlanan kitap ile benzer işlevli yüzer yapıların programlama ve tasarım kararları aşamalarına girdi sağlamak ve bir yat mekanı tasarlarken denizin oluşturduğu etkilere ilişkin farkındalık sağlama amacıyla, konuyu renkli fotoğraflar, şekiller, tablolar ve yat tasarımlarında örnek çizimlerle birlikte bütüncül olarak irdelediğini de sözlerine ekledi.

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