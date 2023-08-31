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Yavru Deniz Kaplumbağası Lapidos, Doğal Yaşam Alanına Uğurlandı

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi deniz kaplumbağalarının nasıl boğulduğuna  ve küresel ısınmanın cinsiyet dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Yavru Deniz Kaplumbağası Lapidos, Doğal Yaşam Alanına Uğurlandı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan Lapidos isimli yavru deniz kaplumbağası, geçtiğimiz Cumartesi, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen keyifli etkinlikle doğal yaşam alanına bırakıldı. Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Lapidos’un kurtarıcısı balıkçı Fehmi Büyükkal, Merit Otellerinin misafirleri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar ve hayvan severlerin katıldığı etkinlikte, Lapidos’u mavi sulara Gülcan Çiftçi uğurladı. Lapta’da bulunan ve bölgenin Yunanca adı olan “Lapidos” ismi verilen 5 - 8 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası, boğulma sebebi ile Temmuz ayında merkeze getirilmişti.

3-(2)-005.jpgKaplumbağaların boğulmasındaki en büyük sebeplerin başında denizlerdeki atıklar geliyor

Etkinlik dolayısıyla basına açıklama yapan Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projesi Müdürü Silem Sargın Kara, Lapidos’un Merkeze getirilme sebebi olan ve ziyaretçilerin de en çok merak ettiği soruların başında gelen deniz kaplumbağalarının nasıl boğulduğuna değindi. Deniz kaplumbağalarının belirli aralıklarla su yüzeyine çıkıp nefes almaları gerektiğini belirten Sargın Kara, denizde herhangi bir nesneye takılıp dolandıklarında su yüzeyine çıkamadıklarından su yutmaya başlayıp akciğerlerinin su ile dolduğunu kaydetti. Diğer bir sebebin ise poşet benzeri atıkları besin zannedip yutmaları olduğuna vurgu yapan Sargın Kara, denizlerdeki atıkların deniz kaplumbağalarının sağlığını olumsuz şekilde etkilediğinin altını çizdi.

5-(1)-007.jpgSargın Kara: “Küresel ısınmanın etkisiyle, dişi birey sayısı artarak cinsiyet dengesizliği oluşmaktadır”

Lapidos’un, Juvenil, yani cinsiyeti henüz belli olmayan, ergenlik öncesi genç bir birey olduğunu belirten Sargın Kara, küresel ısınmanın, deniz kaplumbağalarında yarattığı cinsiyet dengesizliğine de dikkat çekti. Deniz kaplumbağalarının cinsiyet oluşumlarının insanlar gibi kromozoma değil, sıcaklığa bağlı olduğunu belirten Sargın Kara, “Yuvadaki ortalama sıcaklık 26°C’ye yaklaştıkça erkek birey oranı artarken, 32°C’ye yaklaştıkça dişi birey oranı artmaktadır. Küresel ısınmanın etkisiyle de, dişi birey sayısı artarak cinsiyet dengesizliği oluşmaktadır” dedi.

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