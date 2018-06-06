YDP Alsancak’ta Fırat Ataser dedi

YDP’nin Alsancak’ta destek verdiği bağımsız Belediye Başkan adayı Fırat Ataser’in de katıldığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan YDP Girne Seçim Komite Başkanı Bülent Kaya, YDP’nin bir bayrak olduğunu bu bayrağın en yükseğe çekilmesi için her gönüldeşin seferber olması gerektiğini söyledi.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada YDP nin bu seçimlerde Lefkoşa’nın dışında niçin kendi adayların ile katılmadığını anlatarak şöyle dedi; “Biz ısrarla yerel yönetimlerde reform istiyoruz. Türkiye’de bunu istiyor. Akıl da mantıkta bunu istiyor. En önemlisi rakamlar da bunu emrediyor. Ama bizim dışımızda ki mevcut partiler ayak sürüyor. Biz batık belediyelere seçim yapılmasını anlamadığımız ve kabullenmediğimiz için aday göstermiyoruz…” dedi

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Fırat Ataser ie yaptığı konuşmada kendisine destek veren YDP ye teşekkürlerini iletti ve bu güvene layık olmaya çalışacağını belirtti.

Gecede son konuşmayı yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise YDP’nin bir misyon partisi olduğunu, bu misyonu yerine getirmek için olağanüstü çaba sarf ettiğini söyledi. Arıklı; “Kurulduğumuzda bize ayrımcı, bölücü damgası vurmaya çalışanlar sanırım bugün bizim gösterdiğimiz performansa bakarak utanıyorlardır. 2 Milletvekili ile Mecliste fark yaratıyoruz. Biz her türlü ırkçılığı, bölücülüğü, ayrımcılığı ayaklarımızın altına aldık. Her türlü ayrımcılığı red ediyoruz.” dedi.

Alsancak’ta güzel icraatlar yapıldığını ve ekonomik olarak en iyi belediyelerden biri olduğunu söyleyen Arıklı; “Hem hizmet yapan hem de belediyeyi batağa sokmayan Fırat Ataser kardeşimizi desteklemek ve ona bir dönem daha görev vermek için buradayız. Seçilecek Belediye Meclis üyelerimiz de ona yardımcı olacaklar” dedi.

YDP aday tanıtımına bugün Mağusa, yarın Lefkoşa, Cuma günü ise Girne’de tanıtım şöleni yapacak. YDP nin büyük tanıtım şöleni ise 18 Haziran tarihinde Elizyum Park’ta yapılacak.