YDP'de Lefkoşa Krizi... Altuncuoğlu; "Basından öğrendim"

İşte Kemal Altuncuoğlu'nun açıklaması

7 Ocak seçimleri sorasında büyük bir onur ve gururla katıldığımız Yeniden Doğuş Partisinde, yerel seçimler öncesi parti yönetimi ve tabanı tarafından şahsımın Lefkoşa Türk Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi teklif edilmişti. Partideki ve çevremdeki dostlarımın ısrarı ile 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimer için aday olmayı kabul ettim ve YDP tarafımdan adaylığım kamuoyu ile paylaşıldı.

O süreden sonra hem parti içinde hem de dışarıda birer kampanya ekibi kurup hemen çalışmalarımza start verdik. Bu süre içinde hiç bir masraftan kaçınmayıp kampanya süresince yapılması gereken adımları en doğru şekilde atılması adına, hem kendi özel kampanya ekibimi hem de partinin atadığı danışmanlarla istişare içinde olduk. Anneler gününde, hem sosyal medyada hem televizyonlarda hem şahsımın hem YDP’nin anneler günü kutlaması yapan tek aday ve tek parti olduk. Tüm bu çalışmalar devam ederken YDP’nin aday değiştirdiğini basından öğrendim. Oysa biz planladığımız yolda arkadaşlarımız ile birlikte ilerliyorduk.

Değerli Kamuoyu; Şahsım ve ekibim ilk günden bu güne kadar YDP yetkilileri ile hiçbir uyumsuz duruma düşmedik. Her adımımızı istişare ederek attık. Ancak görüldü ki YDP’yi yönetenler ve YDP’nin başındakiler siyasetten zerre kadar anlamıyorlar.Dere geçilirken at değiştirilmeyeceğini bilmiyorlar. Siyasi etikten de bir haberler.

Böyle bir durumu bize bildirmek yerine, basına bildirmelerini siz değerli kamuyounun taktirine bırakıyoruz.. Şahsım ve ekibim bu saatten sonra YDP ile asla bir arada olamaz. Lefkoşa için ise hayallerimizden vaz gemiş değiliz. Bu konudaki kararımızı ileriki günlerde vereceğiz.

Ciddiyetten uzak bu durumu sergileyen YDP ile de hukuksal alanda mücadelemizi sürdüreceğimizi siz kamuoyunun bilgisine getirmek isterim. En derin saygı ve sevgilerimle.. Kemal Altuncuoğlu