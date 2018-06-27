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YDÜ Ankara’daki III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi’ne Katıldı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi’ne katılarak sözlü sunum bildirileri sundular. 
YDÜ Ankara’daki III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi’ne Katıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden etkilenerek bilgi merkezlerinde yaşanan değişim, dönüşüm sürecinin ele alındığı kongrede,  Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri bilgi ve belge yönetimi hakkında sundukları bildirilerle kongreye damga vurdu.

Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki öğrencileri, akademisyenleri, uygulamacıları ve ilgili meslek paydaşlarını, bu alana ilgi duyan birey ve kuruluşları bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlamayı amaçlayan kongrede, Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden Ahmet Enes Güngördü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi İpek Canyakanlar, “Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Bilimleri, Bilgi Belge Yönetimi Bilimi ve Onların Uygulama Alanları ile İlişkisi” adlı sözlü sunum ve yazılı bildiri sundular.

Ayrıca kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Doktora öğrencisi Tinotenda Chiganze, “Beşeri Sermaye Bağlamında Kullanıcı Sermayesi: Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”; Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Doktora öğrencisi Audrey Dumbra, “Kütüphanelerde Yapısal Sermayenin Ölçülmesi: Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Örnek Olayı”; Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Doktora öğrencisi Azadeh Ghafourian Alizadeh Tabrizi de “Kütüphanecilerin Sosyal Ağ Okuryazarlığı’nı Araştırma: Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde Durum” adlı bildirileri başarıyla sunarak Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil ettiler. 

Kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yalvaç da, “Prof. Dr. Jale Baysal’a Saygı” adlı oturumun başkanlığını gerçekleştirerek Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.  

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