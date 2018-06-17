  • BIST 94.541
  • Altın 194,615
  • Dolar 4,7355
  • Euro 5,5009
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

YDÜ Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

»
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.
YDÜ Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; törene, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti BAşkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar yaptı.

Prof. Dr. Bayraktar; “Kıbrıs’ın İlk Hemşirelik Fakültesi Olmanın Onurunu Ve Mutluluğunu Yaşıyoruz.”
Prof. Dr. Bayraktar; “Bu tören bizler için ayrı bir önem ve anlam taşımaktadır. Bir bakıma kutlamadır. Bu törenle Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 yllık hemşirelik lisans eğitimi olan kurumumuzdan ilk kez Hemşirelik Fakültesi olarak mezun vermekteyiz. Kıbrıs’ın ilk Hemşirelik Fakültesi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”
Bayraktar; “Bize her zaman destek olan, desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz mütevelli heyeti başkanıma, rektörüme, rektör yardımcılarıma, okulumuzu bugünlere taşıyan tüm yöneticilere, öğretim elemanlarına ve idari personelimize, tüm emek verenlere içtenlikle teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs’ın en büyük eğitim ve kültür merkezi olan gelişmiş bir üniversitenin bünyesinde bulunmanın ayrıcalığını yaşamakta olan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin tarihçesi köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Okulumuz Kuzey Kıbrıs’ta lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren ilk kurum olma özelliğini taşımaktadır.Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin misyonu birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme de, bakım eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini geliştirme de bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerini kullanarak temel hemşirelik eğitimini yürütmek ve hizmetlerini geliştirmektir” dedi. 

Prof. Dr. Bayraktar; “Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin ilk mezunları olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorsunuz. Bu kurumda eğitim almış olmanız sizlerin hemşirelik hizmetlerinin toplum sağlığına katkısını artırma ve mesleğinizi geliştirip güçlendirme sorumluluğu yüklemektedir. Mezuniyet eğitim anlamında bir bitiş gibi görünmekle beraber aynı zamanda bunun bir başlangıç olduğunu unutmayınız. Mesleki yaşamınızı hemşireliğin evrensel ilkeleri olan bilgi, bakım ve hümanizm doğrultusunda etik ilkelere uyarak ve sürekli gelişerek sürdürmenizi diliyoruz. Bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda kimliğinizi onur duyarak taşıyacağınıza inanıyoruz. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık, şansınz bol olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yaptığımız Bilimsel Çalışmalarla Ülkemizi Sadece Uluslararası Alanda Saygın Bir Yere Getirmekle Kalmayıp Çıkan Sonuçları da Faydalı Ürünlere Dönüştürmeyi Hedeflemekteyiz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “Yaptığımız bilimsel çalışmalarla ülkemizi sadece uluslararası alanda saygın bir yere getirmekle kalmayıp çıkan sonuçları da faydalı ürünlere dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. Yaklaşık 3 yıldır büyük bir sabır, özveri ve gayretle yürütülen ve Kıbrıs’ta bir ilk niteliğinde olan Hemşirelik Fakültesi kuruluşunun tüm yasal süreçlerini tamamlayarak hem YÖK hem de YÖDAK tarafından onaylandığını bir kez daha buradan belirtmek isterim. Fakülte tüm dünyadan öğrenciler ve akademisyenler yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki süreçte Hemşirelik Fakültesinden beklentimiz lisans üstü programlarında Anabilim dalı bazında açılması, doktora öğrenci sayısının arttırılması ve buna paralel olarak akademik başarının üst düzeylere çıkarılmasıdır” diye konuştu. 

Prof. Dr. Şanlıdağ son olarak öğrencilere seslenirken;“ Tanrı’nın en değerli armağanı olan hayat çok defa hemşirelerin ellerine terkedilmiştir.” cümlesini asla unutmayınız. Tarih yaprakları bunu kanıtlayan yüz ağırtıcı gerçek yaşam hikayeleriyle doludur. Buradan ayrıldıktan sonrada mesleki tecrübelerinize yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediniz. Her geçen gün artacak ilgi ve deneyimlerinizde kendi alanlarınızda aranan birer hemşire olacağınıza hiç kuşkumuz yok. Bu vesileyle şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın size sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini umuyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Konuşmaların ardından Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Zülpüf Akol  piyano dinletisi sunarken, Fakülte mezunlarından Dudu Akerise ise Mehmet Balıkçıoğlu eşliğinde şarkılar seslendirdi. Konuşmaların ardından Türk öğrenciler adına  Şeyma Tepe, yabancı öğrenciler adına ise Rakidov Tapibo Katri birer konuşma gerçekleştirdi.

Doç.Dr. İrfan S.Günsel, Dereceye Girenlere Madalya ve Diploma Takdim Etti.
Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz Türk öğrencilere, Prof. Dr. Candan Öztürk ise yabancı öğrencilere Hemşirelik yemini ettirdi. Ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel dereceye giren öğrencilere madalya ve diploma takdiminde bulundu.Tören diplomaların verilmesi ve kep atma merasimi ile son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı17 Haziran 2018 Pazar 12:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi16 Haziran 2018 Cumartesi 16:31
  • LAÜ’nün V. Psikoloji Günleri yapıldı14 Haziran 2018 Perşembe 17:20
  • DAÜ Akademik Spor programinda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” konuşuldu14 Haziran 2018 Perşembe 17:10
  • YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Mezunlarını Verdi14 Haziran 2018 Perşembe 17:00
  • DAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet haftası için hazır14 Haziran 2018 Perşembe 12:30
  • Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı14 Haziran 2018 Perşembe 11:55
  • YDÜ İlahiyat Fakültesi 4. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi13 Haziran 2018 Çarşamba 19:20
  • YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Yine Farklı Bir Etkinliğe İmza Attı...13 Haziran 2018 Çarşamba 19:15
  • LAÜ öğrencilerinin tasarımları sergilendi13 Haziran 2018 Çarşamba 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti