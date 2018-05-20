YDÜ Mimarlık Fakültesi’nden Bir Başarı Daha...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Zihni Turkan, kurulda iki yıl süreyle, Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsilen yabancı üniversitelerde görevli akademisyenler adına görev yapacak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak danışman kurulların oluşturulmasına ilişkin yönetmelik kapsamında, Karedeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan’nın “Birim Danışma Kurulu”nda yer almasına karar verdi.
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