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Yedek kulubesine dürüm çağırdı!

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Yedek kulubesine dürüm çağırdı!
Küçük Kaymaklı-Lapta maçında dünyada eşine hiç rastlanmayan bir olay yaşandı.

Küçük Kaymaklı-Lapta maçında dünyada eşine hiç rastlanmayan bir olay yaşandı

Spor Yeni'den Eren Şişik'in haberine göre, Koop Bank Kıbrıs Kupası’nda dün oynanan Küçük Kaymaklı-Lapta karşılaşmasında dünyada eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 15.dakikasında Lapta yedek kulübesinden bir kişi dürüm siparişi verdi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın hakem odasının yanındaki kapıdan giriş yapan paket servisçi yavaş adımlarla Lapta yedek kulübesine doğru yürüdü ve siparişi veren kişiye dürümü teslim ederek, parayı alıp stattan ayrıldı.

Siparişi veren kişi maçın oynandığı sırada yemeğini yerken, bu duruma Lapta cephesinden birinin tepki vermemesi dikkat çekti.

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