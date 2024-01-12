Yemen, Kıbrıs'tan havalanan İngiliz jetleriyle vuruldu

İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarının, Kıbrıs'ın güneyindeki İngiliz askeri üs bölgesi olan Ağrotur'dan kalktığı açıklandı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon tipi dört uçak, iki Husi hedefini Paveway bombalarıyla vurdu.

ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana’a'da 4 şiddetli patlama yaşandı.

ABD Başkanı Biden: “Bugün benim talimatımla, Birleşik Krallık Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle, Husi isyancılar tarafından dünyanın en hayati su yollarını (Kızıldeniz) tehlikeye atan Yemen'e bir dizi başarılı bir saldırı gerçekleştirdik” Başkent Sanaa, Hudaydah'ın Husi Kızıldeniz limanı, Dhamar şehri ve Husi'nin kuzeybatısındaki Saada’da hava saldırıları bildiriliyor Bir ABD yetkili Reuters haber ajansına, saldırıların uçaklar, gemiler ve bir denizaltı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby ABD'nin Husi isyancıların Kızıldeniz taşımacılığına yönelik devam eden saldırılara karşı müdahalede bulunacağını söylemişti Yemen'in büyük kısmını kontrol eden İran destekli Husiler, İsrail'e giden gemileri hedef alarak Hamas'ı desteklediklerini söylüyorlar.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki olarak Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri hedef alan Husiler, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye ait bir savaş gemisini vurmuştu.

Yemen’den açıklama: “Amerikalılar, İngilizler ve Siyonistler, Yemen'e saldırmanın bizi Gazze'yi savunmaktan alıkoyacağını mı sanıyor? Yemin ediyoruz, atomlara bölünsek de Gazze'yi savunmayı bırakmayacağız. Siyonist gemileri ve onlara giden gemileri engellemeye devam edeceğiz.”