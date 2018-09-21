  • BIST 97.474
  • Altın 243,155
  • Dolar 6,2509
  • Euro 7,3635
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Yeni Ekonomi Programı'nda dolar/TL tahmini: 2019'da dolar ne olacak?

» »
Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefleri belirlenirken, gelecek yıla ilişkin dolar bazında GSYH rakamlarına da yer verildi.
Yeni Ekonomi Programı'nda dolar/TL tahmini: 2019'da dolar ne olacak?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinde, hesaplamalara göre gelecek yıl dolar/TL kurunun 5.60 TL olarak öngörüldüğünü aktardı.

Buna göre, tahminin gerçekleşmesi için, halen 6.20'nin üzerinde seyreden dolar kurunun gelecek yıl aşağı düşmesi gerekiyor.

2017 yılında GSYH 3 trilyon 107 milyar TL (851 milyar dolar) olarak gerçekleşti ve ortalama dolar kuru 3.65 TL oldu.

YEP'te bu yıl GSYH'nın TL bazında 3 trilyon 741 milyar, dolar bazında 763 milyar olması öngörülüyor. 2018 yılında ortalama dolar kuru 4.90 TL olarak tahmin edildi.

Dolar kuru bu yıl ocak-nisan döneminde 3.70-4.00 TL; mayıs-temmuz döneminde 4.00-4.90 TL aralığında seyrettikten sonra ağustostan bu yana 5.00-6.90 arasında dalgalandı. YEP'teki tahminlerde, dolar kurunun yıllık ortalaması esas alınıyor.

Programda gelecek yıl GSYH'nın TL bazında 4 trilyon 450 milyar, dolar bazında da 795 milyar olacağı öngörüldü. Buna göre, gelecek yıl dolar kuru 5.60 TL tahmin ediliyor. Aynı hesaplamayla dolar kuru tahmini 2020'de 6.00 TL, 2021 yılında da 6.20 TL olarak öngörüldü.

KİŞİ BAŞINA GELİR ÖNCE DÜŞECEK SONRA ARTACAK

Programda 2017 yılında 10 bin 602 dolar olan kişi başına GSYH'nın 2018'de 9 bin 385 dolar olacağı tahmin edildi. Kişi başına GSYH tahmini 2019'da 9 bin 647, 2020'de 10 bin 292, 2021'de ise 10 bin 973 dolar öngörüldü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?19 Eylül 2018 Çarşamba 10:40
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?18 Eylül 2018 Salı 09:16
  • Dolar, küresel piyasalarda düşüş yaşarken TL karşısında yükselişte17 Eylül 2018 Pazartesi 16:48
  • Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İş Bankası hisselerinde sert düşüş!17 Eylül 2018 Pazartesi 11:39
  • Döviz yine rahat durmadı: Dolar, euro ve sterlin atağa geçti17 Eylül 2018 Pazartesi 10:26
  • Kriz kâhini Roubini uyardı: 2020'de kriz var17 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
  • Dolar/TL kuru, yeni haftaya 6.15 seviyesinde başladı17 Eylül 2018 Pazartesi 08:55
  • Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü14 Eylül 2018 Cuma 11:36
  • Sterlin'de gerileme var!14 Eylül 2018 Cuma 10:22
  • Dolar/TL Merkez'in kararıyla sert düştü13 Eylül 2018 Perşembe 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti