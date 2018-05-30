Yeni Sezon 22 Eylül’de başlayacak

KTFF Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda Haziran ayında yapılması gereken mali genel kurulun 30 Haziran Cumartesi günü saat 10:30’da KTFF Ahmet Sami Topcan salonunda yapılmasına karar verdi.
Federasyon yönetim kurulu ayrıca 2018 – 2019 Sezonu’ndan itibaren mevcut olan U-21 Bölgesel Ligi’nin yapısının değiştirilerek U-21 Süper Lig yapısına tekrardan dönülerek 1. Lig takımlarının katılabileceği U-21 1. Lig oluşturulmasına karar verdi.
KTFF Yönetim Kurulu 2018-2019 Futbol Sezonu’nun Süper Lig ve 1. Lig’in başlangıcının 22 – 23 Eylül 2018 tarihi olarak belirlenmesine karar verirken 15 Eylül 2018 Cumartesi günü KTFF Süper Kupa’nın oynatılmasına da karar verdi.
KTFF Yönetim Kurulu Kulüpler Birliği’nin yabancı oyuncu sayısı konusunda yaptığı tavsiye kararına önümüzdeki günlerde yeniden istişare etmeye karar verirken yeni sezonda yabancı oyuncu sayısının 3 olarak kalmasını kararlaştırdı.
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