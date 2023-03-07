"Yeniden birleşme, eşitlik ve dayanışma için" kadınlar Ledra Palas'ta buluşuyor!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, yarın adanın kuzey ve güneyinde yürüyüşler gerçekleştirilecek. Yirminci yüzyıl dönemecindeki kadın işçi hareketlerinin anti-kapitalist ve feminist mücadelelerini onurlandırmak amacıyla ortaya çıkan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın birçok örgütün katılacağı 8 Mart yürüyüşü düzenleniyor. Adanın kuzeyindeki yürüyüş, 40'tan fazla örgütün katılımıyla saat 17.30’da Kumsal Park’ta başlayacak. Buradan Meclis’e yürüyecek olan örgütlerin bir kısmı daha sonra Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan geçerek ara bölgeye gidecek. Ara bölgede PEO ve POGO ile buluşacak olan kortej, “Yeniden Birleşme, Eşitlik Ve Dayanışma İçin Hep Birlikte” başlıklı basın açıklamasını okuyacak.
İki toplumlu basın açıklamasına kuzeyden imza koyan örgütler şu şekilde:
Anonim Gençlik Örgütü
Bağımsızlık Yolu
Baraka Kültür Merkezi
Barış Derneği
BASIN-SEN
BES
BKP
CTP Kadın Örgütü
ÇAĞ-SEN
DAÜ-SEN
DEV-İŞ
Girne Düşünce Derneği
İnsan Hakları Platformu
Kadın Eğitimi Kolektifi
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği
Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı
KTAMS
KTOEÖS
KTÖS
KTTB
Kuir Kıbrıs
Mülteci Hakları Derneği
Özgür ve Asi
Sol Hareket
YKP
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