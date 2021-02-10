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Yenierenköy'de PCR test sonuçları açıklandı

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede 2 günde yapılan 717 test sonucunun negatif olduğunu açıkladı
Yenierenköy'de PCR test sonuçları açıklandı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede 2 günde yapılan 717 test sonucunun negatif olduğunu açıkladı:

Değerli bölge vatandaşlarım,

Öncelikle güzel ve güneşli bir günden herkese günaydınlar dilerim.

Sizlerle güzel bir haberi paylaşmak isterim. Pazar gününün ardından, bölgemizde dün yapılan 406 vatandaşımızın test sonuçlarının tamamı negatifdir. 2 günde toplam 717 Covid-19 testi yapıldı ve tamamı negatif. Bununla birlikte diğer hastahanelerde test olan bir çok vatandaşımız var. Bu testlerle bölgemiz içerisinde faaliyet gösteren işyerlerini, belediye çalışanlarını, sağlık çalışanlarını, polis, itfaiye, posta, veteriner, sosyal hizmetler, tarım dairesi, telefon dairesi, Süt fabrikası, tütün fabrikası, kooperatifler vb. Kuruluşlar ile birlikte muhtarlarımız aracılığıyla 12 köyümüzde belirlediğimiz vatandaşlarımıza test yapmış bulunmaktayız. Tarama sonuçları bölgemizin temiz olduğunu ve iç bulaş olmadığını net bir şekilde bizlere gösteriyor. Bu bağlamda bölgemiz ile ilgili gerekli görüşmeleri yapacağımızı sizlere bildirmek isterim. 2 farklı günde bölgemizin taranması için büyük çaba sarfeden sağlık çalışanlarına ve organizasyonu yapan personellerime çok teşekkür ederim.

Dün PCR testlerini bölgemize bağışlayan sevgili

Mehmet Saydam

ve sevgili

Mustafa Bulutoglulari

'na tekrardan buradan teşekkür etmek isterim.

Bölgemize hayırlı uğurlu olsun.

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