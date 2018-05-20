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Yenilikçi Teknolojiler YDÜ’de İrdelendi…

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Yakın Doğu Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, seminere Prof. Dr. Nadire Çavuş, Lisani Denizler ve Aytaç Çerkez konuşmacı olarak katıldı.
Yenilikçi Teknolojiler YDÜ’de İrdelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Bölümü ile Center of Excellence’e bağlı Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BESATEM) işbirliğinde “Yenilikçi Teknolojiler” konulu seminer düzenlendi. 

Seminerde ilk konuşmayı, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı ve Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BESATEM) Müdürü Prof. Dr. Nadire Çavuş yaptı. 

Prof. Dr. Nadire Çavuş; “Günümüzde Dijitalleşen İşlemlerde Kağıt İsrafından Büyük Ölçüde Tassarruf Edildi…”
Prof. Dr. Nadire Çavuş konuşmasında, nesiller boyu çeşitli evrimlerin gerçekleştiğini ve günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiminin insan hayatını etkisi altına aldığına vurgu yaptı.  Bilgi Toplumlarında tüm bireylerin yeni teknolojilerin etkisini hissetmeleri ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarının zorunluk olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çavuş, günümüzde dijitalleşen işlemlerde kağıt israfından büyük ölçüde tassarruf edildiğine dikkat çekti. 

E-Devlet  ve E-İmza ile İlgili Yazılımlar Geliştirilerek Kullanıma Sunulmalı…
Prof.Dr. Nadire Çavuş, onay kısmında sorunlar yaşandığını ve bu sorunların Ektronik İmza (e-imza) ile aşılabileceğini belirterek, e-devlet, e-öğrenme, e-pasaport, e-makbuz gibi işlemlerin tam anlamı ile işleyebilmesi için e-imza yasalarının tamamlanıp ilgili yazılımların geliştirilerek insanoğlunun kullanımına ivedi olarak sunulması gerektiğine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs’ta E-İmza Uygulamaları Resmi Olarak Kullanıma Başladı
Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd. Müdürü Lisani Deniz ise konuşmasında, e-devlet oluşumunda e-imzanın hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, Kuzey Kıbrıs’ta e-devlet yapısının tam anlamı ile çalışır duruma gelemeyişinin en önemli nedenlerinden birinin e-imza olduğunu söyledi. Deniz, e-imzanın kullanılabilmesi için öncelikle gerekli yasanın hazırlanıp onaylanmasının, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının olmasının ve yazılım desteğinin halkın hizmetine sunulması gerektiğinin zorunluluk olduğunu belirtti. Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs’da gerekli yasanın KKTC Meclis’i tarafından onaylandığını ancak Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının olmayışından dolayı elektronik imza uygulamasının gerçekleştirilemediğini belirtti. Ancak, bu yıl Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd. olarak kendilerinin Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı pozisyonunda olduklarını ve e-imza KIBRIS kurucu ortağı olduklarını söyleyen Deniz, böylelikle Kuzey Kıbrıs’ta da e-imza uygulamalarının resmi olarak kullanıma başladığını belirtti.

Cüneyt Çerkez; “Bilişim Sektöründe Çalışacakların Sürekli Kendilerini Yenilemeleri Gerekir…”
Dijital Dönüşüm Platformu Kurucusu Başkanı Cüneyt Çerkez de yaptığı konuşmada, dünyadaki dijital dönüşümün tarihçesinden bahsederek Türkiye ile Kıbrıs’taki durum değerlendirmesini yaparak öğrencileri bilgilendirdi.
Bilişim sektörünün önemine vurgu yaparak Bilişim Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerin ne kadar şanslı olduklarını ama aynı zamanda da kendilerine yapılacak çok iş düştüğünün altını çizen Çerkez, teknolojinin hızla geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini ve bilişim sektöründe çalışacakların sürekli kendilerini yenilemeleri yani hayat boyu öğrenen stratejilerini benimsemeleri gerektiğini vurguladı.
Seminer sonunda, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı ve Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi(BESATEM) Müdürü Prof. Dr. Nadire Çavuş konuşmacılara Yakın Doğu Üniversitesi adına plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu.

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