Yer Girne: Ev arkadaşını bıçakladı

29.07.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, alkollü içki konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu S.E.(E-34), ev arkadaşı Ö.U.(E-31)’nun eline almış olduğu bıçağı elinden aldıktan sonra, Ö.U.’yu sol arka omuz kısmından yaralamıştır.
Ö.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. S.E. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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