  • BIST 10589.86
  • Altın 4337.01
  • Dolar 40.5847
  • Euro 46.6125
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 39 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Yer Girne: Ev arkadaşını bıçakladı

» »
Girne’de bir evde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanmak sureti ile yaralandı.
Yer Girne: Ev arkadaşını bıçakladı

29.07.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, alkollü içki konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu S.E.(E-34), ev arkadaşı  Ö.U.(E-31)’nun eline almış olduğu bıçağı elinden aldıktan sonra, Ö.U.’yu sol arka omuz kısmından yaralamıştır.

Ö.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. S.E. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İsrailli yazar: Türkler Kuzey Kıbrıs’tan çıkarılmalı30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:35
  • Erhürman, Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı: Umut doldum!30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:13
  • Restoran bahçesinden şemsiye çaldı!30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:21
  • Yurt odasında yasaklı madde paketlerken yakalandılar!30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:20
  • İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları...30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:27
  • DP'den TAM Partiye toplu katılımlar bekleniyor30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:17
  • HP'de kritik Cumhurbaşkanlığı toplantısı bu akşam30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:14
  • Arıklı, Denktaş’ı hedef alan kitabı Yerlikaya’ya şikayet etti!29 Temmuz 2025 Salı 19:13
  • Akıncı: “Müdahale ile boşa harcanan dönemi kapatmalıyız, yeni dönemi Erhürman başlatmalı”29 Temmuz 2025 Salı 18:15
  • Erhürman: Yol arkadaşlığı davetimi kabul eden ve edecek herkese yürekten teşekkür ederim29 Temmuz 2025 Salı 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti