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“Yere Atma Basket At”

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LAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Dersi kapsamında “Yere Atma Basket At” sloganıylaİskele’dekiCumhuriyet Lisesi’nde eğitim gören  öğrencileriyle yerlere çöp atmama ve çevre duyarlılığı konusuna dikkat çektiler
“Yere Atma Basket At”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Dersi kapsamında “Yere Atma Basket At” sloganıyla İskele’deki Cumhuriyet Lisesi’nde eğitim gören  öğrencileriyle yerlere çöp atmama ve çevre duyarlılığı konusuna dikkat çekmek amacı ile bir proje gerçekleştirdiler.

Proje sorumlusu LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Özüorçun ve LAÜ öğrencileri Cumhuriyet Lisesi’nde eğitim gören  öğrencilerle proje kapsamında bir araya gelerek, öğrencilerin  ilgilerini çekerek çöpleri çöp bidonlarına eğlenceli bir şekilde atmalarını sağlamak amacıyla ortak etkinlikler gerçekleştirdiler.

Özüorçun: Toplumla ve yaşadığımız çevre ile ilgili projeler öğretmen adayı olan öğrencilere duyarlılık kazandırır

Proje ile ilgili bilgi veren Özüorçun, projenin yapım aşamasından monteleme aşamasına kadar yaklaşık 8 hafta sürdüğünü, öğrencilerin sınıfta yapılan kısa sunumlarda grup üyelerinin geçirdikleri aşamaları arkadaşlarıyla paylaştıklarını ve bir ekip çalışması ile yürütülen projenin sonuçlanmasının öğrencileri motive ettiğini ifade etti.Özüorçun, böylesi  toplumla ve yaşadığımız çevre ile ilgili projelerin birer öğretmen adayı olan öğrencilere duyarlılık kazandırdığını ve benzer projelerin akademik eğitim yılı içerisinde farklı çerçevelerde ve konularda devam edeceğini belirtti.

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