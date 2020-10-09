Yılın Kadın Girişimcileri töreni için çalışmalar başladı

İş Kadınları Derneği’nin(İKD) düzenlediği ve bu yıl yine Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 2020 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ilk jüri toplantısı, Lefkoşa Suriçi’ndeki İKD Köşk’te gerçekleşti.

İş Kadınları Derneği’nin(İKD) düzenlediği ve bu yıl yine Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 2020 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ilk jüri toplantısı, Lefkoşa Suriçi’ndeki İKD Köşk’te gerçekleşti.

Adaylar konusunda fikir alışverişinde bulunan jüri üyeleri, gerekli gördükleri takdirde adayları bire bir ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak. Girişimci kadınlar 5 kategoride ödüllendirilecek. Bu yıl Telsim’in 25. Yılı olmasından dolayı, verilecek olan Telsim 25. Yıl Özel Ödülü de ödüller arasında yerini alacak.

İş Kadınları Derneği’nin Telsim ile iş birliği içerisinde 10.’sunu düzenleyeceği Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri, ekonomide var olan kadını güçlendirmek ve sayısını artırmak, başarılı ve girişimci kadınları teşvik etmek, kadının hem kültürel hem de ekonomik açıdan ilerlemesini sağlamak, iş dünyasına atılmak isteyen kadınları ve gençleri cesaretlendirmek, fark yaratan iş kadınlarını toplumla paylaşmak amacıyla veriliyor.

Jüride, İş Kadınları Derneği temsilcisi Cemile Kocareis, Telsim temsilcisi Sevim Beşok Esendağlı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcisi Nilay Nizam Paralik, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcisi Didem Erel, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcisi Gülden Çağaloğlu, K.K.Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI) temsilcisi Pelin Tayanç Baltacı, Genç İş İnsanları Derneği temsilcisi Zerrin Akıncı, bağımsız jüri Mutlu Soykurt, 2019 Yılının Kadın Girişimcisi Aytül Yorulmaz ve danışman jüri Şengül Kırmızı yer aldı. Jüri toplantısının moderatörlüğünü de İKD Başkanı Selin Candemir yaptı.