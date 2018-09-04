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Yoğurdu da, sütü de üfleyerek tüketeceğiz: Süt ürünlerine zam!

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Koop Yönetim Kurulu süt ve süt ürünlerine zam yaptı.
Yoğurdu da, sütü de üfleyerek tüketeceğiz: Süt ürünlerine zam!

Yönetim kurulunun aldığı bu kararla birlikte market fiyatları da zamlanacak. Pastörize süte 80-85 kuruş arası zam gelirken yoğurt fiyatlarında 80 kuruş ile 3.5 TL arasında artış gerçekleşti.

 

Süt ürünlerine gelen zamlar şu şekilde: 

 

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