"Yoksa gizlice sözler mi verdiniz?"

KTOEÖS gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, Anafartalar Lisesi'nin kapatılmasına ilişkin Eğirim Bakanlığı'na sorular yönelterek, okul üzerinden "rant kapısı" açıldığını iddia etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anafartalar Lisesinin ortadan kaldırılmak istenmesi Eğitim Bakanlığının gizli bir ajandasıdır. Eğitim Bakanlığı öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle, halkımızla dalga geçmektedir.

Son yıllarda onlarca cami yapılmıştır ancak tek bir yeni okul yapılmamıştır. Okul binaları dışında eğitimde yığınla sorun birikmiştir. Var olan sorunları diyalogla çözmek, süslü vaatlerle gerçeği gizleyerek yeni politikaymış gibi var olan okulları kapatmak, taşımak derdine düşmüştür.

Atılmak istenen her adım “Ben bilirim, yaparım” mantığıyla veya birileri istedi diye yapılmaktadır. Sorun çözmek yerine her atılan adım, yeni sorunlar yaratmakta, var olan sorunlara eklenerek içinden çıkılamaz bir durum oluşturmaktadır.

Şu anda müfredat dinselleştirilmiş, çağdışı kalmıştır. Öğrenci ve öğretmene hiçbir destekleme yapılmamaktadır. Özel eğitim yasası, özel eğitim öğretmeni, psikolojik rehberlik kadrosu ilkokullarda bulunmamaktadır. Dinsel, gerici bir eğitim sistemi ile geleceğin yurttaşları yetiştirilmektedir. Eğitim ticari mala dönüşmüştür, yurttaş yetiştirme özel okullara, vakıflara, tarikatlara bırakılmıştır.

TC’den öğretmenler getirilmekte, işsiz yüzlerce öğretmen ise dışarıda tutulmaktadır. Taşımacılık, yüksek öğretim politikaları iflas etmiştir. Kantinler peşkeş çekilmektedir. Şimdi ise devlet okullarımız peşkeş tehlikesi altındadır.

Şu anda öğrencilerimiz uyuşturucu, kriminal suçlar, kumar gibi tehditlere açık durumdadır ve uyarılarımıza rağmen hiçbir önlem alınmamaktadır. Hedefsiz bırakılan öğrencilerimiz sadece seçmeci – elemeci sınav sistemi ile sportif, kültürel etkinliklerden yoksun bırakılmış, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

Orta öğretimin 45 okulunda 44 atölye şefi, 170 bölüm şefi, 10 öğretmen, 32 muavin, 3 müdür, 15 sekreter, 35 hademe eksiktir. Devlet okullarının tek kuruş bütçesi yoktur. Girne’ye en az 1 ortaokul, 1 meslek lisesi, Lefkoşa’ya 1 lise ve Mağusa’ya da 1 liseye ihtiyaç vardır.

Bütün bu sorunlara her geçen gün yenisi eklenirken Eğitim Bakanlığının bu sorunlara çözüm üretmediği yetmezmiş gibi, yeni kaoslar yaratacak uygulamalara gitmektedir. Şu anda Eğitim Bakanı gizli, torpilli atamalarla ilgilenmekte, yasadışı işlerle torunlara nakillerle uğraşmaktadır. Öğretmen sendikaları ile, okullarla kavga etmekte, fakir çocukların burslarına göz dikmekte, ticari okulların etkinliklerine katılmakta, ilahiyat okullarının yasa dışılığına göz yumarak yeni emirleri beklemektedir.

Sayın Eğitim Bakanı bizi, Girnelileri, halkı, yüzlerce Anafartalar mezunu insanı enayi yerine koyarak açıklama yapmaktadır.

Eğitim Bakanına Soruyoruz:

1-) Laboratuarı, akıllı odaları, salonları vs. ile birkaç yıldır belediye ve AB katkıları ile de 2 milyon yatırım yapılan Anafartalar Lisesini kapatacaksaydınız, yatırıma niye izin verdiniz?

2-) Anafartalar, 23 Nisan bölgesinde herhangi bir şirkete (otel, AVM, restaurant vs.) arazi tahsis edilmiş midir?

3-) Belediye başkanı, Kaymakamı ziyaret ettik, haberleri yoktu, ne ara kimlerle proje yaptınız?

4-) 8-10 yıldır Karakum bölgesinde karkası bitirilen okulun projesi ihtiyaç olduğu net olan ortaokulun ivediliğini niye değiştirdiniz?

5-) Güney Kıbrıs’ta bile öğrenci sayısı 600’ü geçmeyen okullar varken 1000 üzerinde öğrenciye sahip 23 Nisan İlkokulunu neden daha da büyüteceksiniz. Yoksa ilerde onun da taşınma gerekçesini mi hazırlıyorsunuz?

6-) Girne’ye 6-7 daha otel projesi varmış. Kısa sürede nüfus artacaktır. Yeni okul açmak yerine var olanları niye bozmak istiyorsunuz? Yoksa gizlice sözler mi verdiniz?

7-) Karakum’daki okulun trafik sorunu olduğunu bilmiyorsanız araştırınız. Buraya kalabalık bir okul yerine ortaokulu taşımak varken, alel-acele Anafartalar Lisesini boşaltmak istemenizin gerçek nedenini niye saklıyorsunuz?

8-) Liseli öğrenciler yürüyerek gelirken, yeni trafik sorunları ortadan kaldıracak olan projeler üretmek yerine burayı küçük çocukların tamamının taşınacağı, ilkokul yapmak istemeniz gizli ajandanızın ilk adımı mı?

9-) Tek Girne lisesini var olan yerden Karakum’a taşırken öğrencileri de taşımak zorunda olacaksınız. Trafiği, sosyal sorunları düşündünüz mü?

10-) Sorunsuz yeni okul açmak varken, kime hangi rant için söz verdiniz de yasadışı nakillerde olduğu gibi ısrar etmektesiniz?

Sn. Eğitim Bakanı,

Anafartaların duygusal bağlarını, sosyolojik sorunları hiç hesaba katmadan, yemin etmiş gibi hareket ediyorsunuz. Eğitimde yığınla sorun vardır ve çözümü için katkı koyuyoruz ve koymaya devam etmeye hazırız. Var olan sorunlara sorun eklemek yerine enerjinizi sorunların çözümüne harcamanızı öneriyoruz. Tabi ki ortada bir rant, bir gizli ajanda yoksa.