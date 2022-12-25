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YSK Gayri Resmi sonuçları açıkladı... CTP 7, UBP 6, TDP 1, DP 1, Bağımsız 3 başkan kazandı

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YSK Gayri Resmi sonuçları açıkladı... CTP 7, UBP 6, TDP 1, DP 1, Bağımsız 3 başkan kazandı
YSK Gayri Resmi sonuçları açıkladı... CTP 7, UBP 6, TDP 1, DP 1, Bağımsız 3 başkan kazandı

YSK Gayri Resmi sonuçları açıkladı... CTP 7, UBP 6, TDP 1, DP 1, Bağımsız 3 başkan kazandı

İşte 18 Belediye Başkanı...

Lefkoşa: Mehmet Harmancı (TDP)

Girne: Murat Şenkul (CTP)

Mağusa: Süleyman Uluçay (CTP)

İskele: Hasan Sadıkoğlu (UBP)

Güzelyurt: Mahmut Özçınar (UBP)

Lefke: Aziz Kaya (CTP)

Gönyeli: Hüseyin Amcaoğlu (UBP)

Çatalköy- Esentepe: Ceyhun Kırok (CTP)

Tatlısu: Hayri Orçan (DP)

Mesarya: Ahmet LatifGeçitkale- Serdarlı: Halil Kasım (UBP)

Mehmetçik- Büyükkonuk: Hatice Çimen Tuğlu (UBP)

Alsancak- Lapta: Fırat Ataser (Bağımsız)

Dipkarpaz- Erenköy: Hamit Bakırcı (UBP)

Dikmen: Yüksel Çelebi (CTP)

Beyarmudu: B.Bebek (Bağımsız)

Değirmenlik- Akıncılar: Ali Karavezirler (CTP)

Yeniboğaziçi: Katip Demir (Bağımsız)

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