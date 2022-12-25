YSK Gayri Resmi sonuçları açıkladı... CTP 7, UBP 6, TDP 1, DP 1, Bağımsız 3 başkan kazandı
İşte 18 Belediye Başkanı...
Lefkoşa: Mehmet Harmancı (TDP)
Girne: Murat Şenkul (CTP)
Mağusa: Süleyman Uluçay (CTP)
İskele: Hasan Sadıkoğlu (UBP)
Güzelyurt: Mahmut Özçınar (UBP)
Lefke: Aziz Kaya (CTP)
Gönyeli: Hüseyin Amcaoğlu (UBP)
Çatalköy- Esentepe: Ceyhun Kırok (CTP)
Tatlısu: Hayri Orçan (DP)
Mesarya: Ahmet LatifGeçitkale- Serdarlı: Halil Kasım (UBP)
Mehmetçik- Büyükkonuk: Hatice Çimen Tuğlu (UBP)
Alsancak- Lapta: Fırat Ataser (Bağımsız)
Dipkarpaz- Erenköy: Hamit Bakırcı (UBP)
Dikmen: Yüksel Çelebi (CTP)
Beyarmudu: B.Bebek (Bağımsız)
Değirmenlik- Akıncılar: Ali Karavezirler (CTP)
Yeniboğaziçi: Katip Demir (Bağımsız)
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